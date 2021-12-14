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Рубрика: В мире

Власти Норвегии запретят продажу алкоголя в ресторанах и кафе из-за COVID-19

Власти Норвегии на фоне стремительного распространения коронавируса в стране ужесточат ограничения. Будет введен запрет на продажу алкоголя в ресторанах и кафе, вернется требование ношения масок в общественных местах, а также будет ограничено число участников мероприятий. Соответствующее распоряжение правительства страны было распространено в понедельник вечером.

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Новые правила вступят в силу 15 декабря. Отмечается, что они были выработаны по рекомендации медиков для защиты детей, подростков и уязвимых категорий граждан, однако эти меры затронут обычную жизнь всех норвежцев, пишет РИА Новости. "Число заражений в Норвегии растет стремительно, мы получили новую информацию о штамме "омикрон", насколько быстро он может распространяться. Ситуация очень серьезная", - приводятся в сообщении слова премьер-министра Йонаса Гара Стёре. Он подчеркнул, что наиболее действенной мерой для предотвращения распространения вируса является вакцинация.

Со среды школы и детские сады переводятся в режим "желтый уровень", университеты отправляются на дистанционное обучение. Требование изоляции вводится независимо от того, каким штаммом заражен заболевший. Жителям следует воздержаться от приглашения в дом более, чем 10 гостей. В Рождество разрешается пригласить один раз не более 20 человек, но необходимо соблюсти требование о социальной дистанции. Также вводятся ограничения по количеству участников различных мероприятий, в зависимости от того, где они проводятся - в помещении или на улице.

В мире Европа Норвегия Пандемия коронавируса COVID-19

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