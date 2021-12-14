ВОЗ прогнозирует рост числа госпитализаций и смертей из-за "омикрона"

ВОЗ прогнозирует дальнейшее распространение омикрон-штамма. Кроме того, пока не накоплено достаточно данных, чтобы судить о тяжести течения заболевания, вызванного "омикроном". Поэтому в организации ожидают возможного роста тяжелых и летальных случаев COVID-19, связанных с новым штаммом.

"По мере увеличения числа случаев во всем мире мы ожидаем появления информации о количестве госпитализированных случаев и даже смертей", - цитирует РИА Новости ответ на запрос ВОЗ.

Накануне Великобритания сообщила о первом летальном исходе от "омикрона".

Микробиолог Анча Баранова (США) объяснила, что население регионов Южной Африки в основном молодое, доля людей старшего поколения там намного ниже, чем в США и Европе. Этим отчасти можно объяснить более легкое течение заболевания в Южной Африке.

"Распространение и поведение нового штамма в разных по возрастной структуре популяциях может существенно отличаться. У нас пока нет данных, чтобы уверенно утверждать о менее патогенных свойствах нового варианта вируса. Мы с нетерпением ждем данных по "омикрону" из США и Европы", - отметила ученый.