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Вышел русский трейлер "Кода 355" с Джессикой Честейн и Пенелопой Крус

Новости
    14.12.2021, 17:40
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале Central Partnership вышел русский трейлер "Кода 355" (The 355) о противостоянии хорошо обученных женских персонажей очень враждебной организации.

Премьера боевика в России намечена на 20 января 2022 года, на Западе - двумя неделями ранее.

Синопсис гласит, что "героини создают группу из представительниц разведок всего мира под кодовым названием "355" и пытаются сделать все, чтобы спасти мир от погружения в полный хаос". Предотвратить они должны ни больше ни меньше Третью мировую войну.

В ролях боевых подруг с камерами в бриллиантовых ожерельях и наушниками в серьгах - Джессика Честейн, Пенелопа Крус, Лупита Нионго, Дайан Крюгер и Фань Бинбин, полный политкорректный набор. Противостоит им Себастиан Стэн ("Сокол и Зимний солдат").

Режиссер - Саймон Кинберг (сценарист "Мистера и миссис Смит").

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