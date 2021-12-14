Захарова выразила соболезнования европейской дипломатии

Официальный представитель МИД иронично высказалась о заявлении главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, который подвел итоги года на пресс-конференции.

Боррель назвал остановку потока мигрантов из Беларуси в ЕС "главным успехом европейской дипломатии" в 2021 году, напомнила в своем Telegram-канале суть цитаты Борреля Захарова.

- Как же плачевны тогда дела европейской дипломатии. Мои соболезнования, - констатировала она.

Брюссель не желает вести переговоры с Минском по миграционному кризису, контактов с Германий в настоящее время также нет, сообщил ранее президент Беларуси Александр Лукашенко.

Напомним, несколько тысяч беженцев из стран Азии скопились на границе Беларуси и Польши, ожидая возможности перебраться в Германию. Однако польские власти отказываются их пропустить, пограничники применяют жесткую силу и спецсредства для охраны своих рубежей.