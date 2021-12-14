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14.12.2021 00:45
Рубрика: Власть

Захарова выразила соболезнования европейской дипломатии

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Официальный представитель МИД иронично высказалась о заявлении главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, который подвел итоги года на пресс-конференции.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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Боррель назвал остановку потока мигрантов из Беларуси в ЕС "главным успехом европейской дипломатии" в 2021 году, напомнила в своем Telegram-канале суть цитаты Борреля Захарова.

- Как же плачевны тогда дела европейской дипломатии. Мои соболезнования, - констатировала она.

Брюссель не желает вести переговоры с Минском по миграционному кризису, контактов с Германий в настоящее время также нет, сообщил ранее президент Беларуси Александр Лукашенко.

Напомним, несколько тысяч беженцев из стран Азии скопились на границе Беларуси и Польши, ожидая возможности перебраться в Германию. Однако польские власти отказываются их пропустить, пограничники применяют жесткую силу и спецсредства для охраны своих рубежей.

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