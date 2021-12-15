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15.12.2021 11:00
Рубрика: Легковые авто

Автомобили BMW смогут менять цвет кузова по нажатию кнопки

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба BMW. Фото: Пресс-служба BMW.
Фото: Пресс-служба BMW.

Немецкая компания BMW представит в январе 2022 года на выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES) инновационную разработку - кузовные панели с возможностью смены цвета нажатием кнопки, пишет Motor1.

Фото: Пресс-служба BMW
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Колер деталей будет меняться по всей поверхности и равномерно, за счет чего достигнут такого эффекта - не уточняется, равно как нет и подробностей о стоимости такого новаторского покрытия.

Второй премьерой станет спортивная модификация электрического кроссовера iX, выпускаемого с 2021 года. Спорт-вариант получит обозначение iX M60, по предварительной информации, у авто - полноприводная трансмиссия и электромоторы суммарной мощностью 447 кВт (600 л.с.). Разгон с места до 100 км/ч у спорт-кроссовера займет всего 4,0 секунды. Напомним, в нынешней топ-версии iX xDrive50 моторы развивают максимум 385 кВт (516 л.с.).

Также на CES-2022 немецкий автогигант покажет концепцию некоего высокотехнологичного "автомобильного кинотеатра", но никаких подробностей об этом нет.

#BMW