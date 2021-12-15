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15.12.2021 16:00
Рубрика: Общество

Частные клиники могут привлечь для помощи в системе здравоохранения

Текст: Нина Егоршева
В России прорабатывается механизм привлечения частных медицинских организаций к оказанию помощи в первичном звене здравоохранения. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе проводимого президентом РФ Владимиром Путиным заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Фото: Максим Мишин/ РИА Новости Фото: Максим Мишин/ РИА Новости
Фото: Максим Мишин/ РИА Новости

"В РФ отрабатывают привлечение частных медицинских организаций к оказанию помощи в первичном звене здравоохранения", - заявила вице-премьер. Она также сообщила о проработке вопросов по изменению финансирования первичного звена здравоохранения.

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Голикова отметила, что финансировать первичное звено здравоохранения нужно опережающими темпами, чтобы делать закупки по более низким ценам. Она пояснила, что промышленность должна понимать, на какие параметры производства может рассчитывать. При опережающих темпах закупки можно было бы делать большими объемами по более низким ценам, уточнила вице-премьер.

Ранее Голикова ответила на вопрос о числе неофициально переболевших коронавирусом. Она уточнила, что для определения числа людей в России, которые получили положительный ПЦР-тест на коронавирус, но не обратились за медицинской помощью, нужен анализ. Пока власти не готовы называть даже приблизительное их количество.

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