Голикова ответила на вопрос о числе неофициально переболевших ковидом

Для определения числа людей в России, которые получили положительный ПЦР-тест на коронавирус, но не обратились за медицинской помощью, нужен анализ. Пока власти не готовы называть даже приблизительное их количество.

Об этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила журналистам в ответ на вопрос, сколько людей по итогам положительных ПЦР-тестов отказались от медицинской помощи. "Мы не будем сейчас ничего предполагать, потому что нам нужно провести соответствующий анализ", - цитирует Голикову РИА Новости.

Как уточняла ранее вице-премьер, все граждане, у которых будут обнаружены антитела к коронавирусу, вне зависимости от их числа, смогут получить сертификат переболевшего и QR-код через сайт госуслуг. Он понадобится после принятия законопроекта о QR-кодах в общественных местах. При этом анализ на антитела IgG, которые сохраняются на длительный срок в организме, нужно будет сдать и тем, кто имеет положительный ПЦР-тест после 1 января 2021 года, чтобы получить сертификат.

Если при положительном ПЦР-тесте будут обнаружены антитела, то срок действия QR-кода составит год. В случае, если ПЦР-теста, подтверждающего болезнь, ранее не было, но антитела есть, срок действия сертификата составит полгода. То же касается россиян, привитых иностранными вакцинами за рубежом, поясняла Голикова.

Законопроект о введении QR-кодов вакцинированных или переболевших ковидом сейчас находится на рассмотрении в Госдуме. Второй законопроект - о кодах на транспорте - власти решили снять с повестки. Президент Владимир Путин объяснил это "созданием проблем для людей" в преддверии Нового года.