Должника будут за несколько минут исключать из списка невыездных

Новости

Лукашенко назвал своей главной задачей уберечь Беларусь от войны 14:34
В Калмыкии рассказали о состоянии выживших в смертельном ДТП 14:24
Памфилова приняла участие в акции "Елка желаний" 14:14
Путин и Си Цзиньпин обсудили создание независимой финансовой структуры 14:11
Шольц: Германия готова к диалогу с РФ 14:08
В центре Москвы после пожара в заброшенной школе нашли два тела 13:57
Сенаторы одобрили заморозку накопительной части пенсий до конца 2024 года 13:49
В ФАС опровергли информацию о проверке цен на ПЦР-тесты 13:44
Госдума одобрила проект о правовом статусе таунхаусов 13:40
В Москве сдали самый известный городской долгострой 13:32
СК возбудил уголовное дело против главного инженера "Алросы" 13:31
Верховный суд снизил вдвое штраф за празднование дня города в пандемию 13:29
Десять регионов снизили затраты граждан на гаражную амнистию 13:28
Центр Гамалеи запатентовал средство для защиты младенцев от COVID-19 13:16
В Лозанне выведут автомобили из центра города 13:09
Проездные учащихся в Москве будут действовать с любой даты пополнения 13:07
Москвичей предупредили о морозах до -24 градусов 13:04
ВС РФ напомнил, что магазины не обязаны выдавать покупателям маски 12:58
В центре Москвы загорелась заброшенная школа 12:57
Алена Косторная рассказала, как сломала руку 12:56
Рябков обсудил с помощником госсекретаря США тему гарантий безопасности 12:50
Профильный комитет ГД предлагает ввести посещение храмов без QR-кодов 12:48
СК возбудил дело после падения ребенка из окна частного детсада 12:38
Правительство РФ поддержит социально-значимую литературу в 2022 году 12:37
Памфилова распорядилась убрать капчу с сайта ЦИК 12:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
В Москве изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте
В Москве изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
15.12.2021 13:55
Рубрика: Экономика

Должника будут за несколько минут исключать из списка невыездных

Текст: Владислав Куликов
Госдума приняла в третьем чтении закон, позволяющий подключить искусственный интеллект к исключению должника из списка невыездных. В результате человек сможет расплатиться и в течение нескольких минут пересечь границу. То есть проблему можно будет решить прямо в аэропорту.
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что принятый в третьем чтении закон совершенствует процедуры исполнительного производства.

Фото: iStock
Должники смогут через портал госуслуг защитить от ареста прожиточный минимум

"В частности, Федеральная служба судебных приставов сможет в рамках исполнительного производства принимать в автоматическом режиме ряд решений. В том числе решений об отмене наложенных на должника ограничений. Например, в случае погашения долга в автоматическом режиме сможет отменяться ограничение на выезд за границу. Таким образом, после того как система заработает, человек сможет за несколько минут решить вопрос со снятием запрета на выезд за рубеж. Проблемы, когда гражданин приехал за несколько часов в аэропорт, но не смог улететь из-за запрета, уйдут в прошлое", - рассказал Владимир Груздев.

Согласно планам цифрового развития ведомства, к 2023 году 80 процентов решений службы принудительного исполнения должны приниматься автоматически. "Также служба принудительного исполнения уже сегодня активно развивает онлайн-сервисы. По оценке Минцифры России, сервис, позволяющий должникам и взыскателям в режиме онлайн получить информацию о ходе исполнительного производства, стал самым скоростным на портале госуслуг. Более 77 процентов запросов исполняется менее чем за три секунды. На сервис поступает более 30 тысяч запросов в сутки. Для направления запроса достаточно указать номер исполнительного производства", - пояснил Владимир Груздев.

По данным Федеральной службы судебных приставов, в этом году за 10 месяцев было включено в списки невыездных более 9,8 миллиона должников. Для того, чтобы граница открылась, надо погасить долг. Но после расплаты пройдет еще какое-то время, прежде чем пограничники смогут пропустить человека. Все дело в юридической процедуре: сначала пристав должен увидеть, что долг погашен. Потом ему необходимо вынести соответствующее постановление и направить в Пограничную службу ФСБ. Все это априори не может происходить моментально. Закон же вводит автоматическую процедуру, когда искусственный интеллект сможет решить все формальности.

Ранее сообщалось, что технически служба судебных приставов уже готова к внедрению автоматических программ, нужен был только закон.

Экономика Финансы Долги и кредиты Законодательная власть Госдума

Главное сегодня

Совфед одобрил закон об организации региональной власти
Путин поговорил по телефону с девочкой Таней
Bloomberg: Ведущие страны ЕС против планирования новых антироссийских санкций
Экспорт "Газпрома" в страны Европы вырос почти на 5%
Задержаны четыре топ-менеджера по делу об аварии на шахте "Листвяжная"
Сколько можно заработать в новогодние каникулы
Без клада и наследства: 4 способа накопить на достойную пенсию