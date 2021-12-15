Должника будут за несколько минут исключать из списка невыездных

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что принятый в третьем чтении закон совершенствует процедуры исполнительного производства.

"В частности, Федеральная служба судебных приставов сможет в рамках исполнительного производства принимать в автоматическом режиме ряд решений. В том числе решений об отмене наложенных на должника ограничений. Например, в случае погашения долга в автоматическом режиме сможет отменяться ограничение на выезд за границу. Таким образом, после того как система заработает, человек сможет за несколько минут решить вопрос со снятием запрета на выезд за рубеж. Проблемы, когда гражданин приехал за несколько часов в аэропорт, но не смог улететь из-за запрета, уйдут в прошлое", - рассказал Владимир Груздев.

Согласно планам цифрового развития ведомства, к 2023 году 80 процентов решений службы принудительного исполнения должны приниматься автоматически. "Также служба принудительного исполнения уже сегодня активно развивает онлайн-сервисы. По оценке Минцифры России, сервис, позволяющий должникам и взыскателям в режиме онлайн получить информацию о ходе исполнительного производства, стал самым скоростным на портале госуслуг. Более 77 процентов запросов исполняется менее чем за три секунды. На сервис поступает более 30 тысяч запросов в сутки. Для направления запроса достаточно указать номер исполнительного производства", - пояснил Владимир Груздев.

По данным Федеральной службы судебных приставов, в этом году за 10 месяцев было включено в списки невыездных более 9,8 миллиона должников. Для того, чтобы граница открылась, надо погасить долг. Но после расплаты пройдет еще какое-то время, прежде чем пограничники смогут пропустить человека. Все дело в юридической процедуре: сначала пристав должен увидеть, что долг погашен. Потом ему необходимо вынести соответствующее постановление и направить в Пограничную службу ФСБ. Все это априори не может происходить моментально. Закон же вводит автоматическую процедуру, когда искусственный интеллект сможет решить все формальности.

Ранее сообщалось, что технически служба судебных приставов уже готова к внедрению автоматических программ, нужен был только закон.