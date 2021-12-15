Экономист объяснил, почему россияне потеряли интерес к наличным долларам

Руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин объяснил, почему в последнее время интерес россиян к покупке наличных долларов угасает.

По его словам, волны панических покупок долларов во многом были связаны с периодом высокой волатильности на российском валютном рынке. Так, например, было в 2014-2016 годах, когда в результате геополитических факторов и обвала на сырьевом рынке наша страна столкнулась с более чем двукратной девальвацией рубля, пояснил Наметкин.

В последние годы чувствительность курса рубля к изменению ситуации на мировом рынке нефти ослабела. В пример эксперт приводит ситуацию января-апреля 2020 года, когда баррель марки Brent подешевел более чем на 60%, при этом рубль потерял лишь 20%. "И наоборот - за последний год нефть подорожала в 1,5 раза, а рубль почти не изменил позиций", - рассказал Даниил Наметкин агентству "Прайм".

В тоже время, экономист считает, что окончательно говорить об уходе в прошлое спроса на валюту со стороны населения нельзя. Наметкин пояснил, что американский доллар остается главной мировой резервной валютой и этот инструмент всегда будет использоваться для диверсификации инвестиционных портфелей, особенно в условиях роста экономической неопределенности.

Ранее эксперт рассказал, что будет с рублем после повышения ключевой ставки. Ожидается, что общий фон на мировых рынках и геополитические риски не позволят рублю значимо укрепиться с текущих уровней. Предположительно, до конца декабря рубль будет торговаться в диапазоне 72-75 к доллару и 82-85 к евро.