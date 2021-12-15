Экс-полицейский Шовин признал вину в нарушении гражданских прав Флойда

Бывший офицер полиции Миннеаполиса Дерек Шовин признал себя виновным в нарушении гражданских прав Джорджа Флойда, за убийство которого он был ранее осужден на 22,5 года тюремного заключения. Об этом сообщает телеканал WAGM-TV.

Шовен лично присутствовал на очередном слушании дела. Как отмечает телеканал, он был одет в оранжевую тюремную форму. В ответ на соответствующий вопрос от судьи он сказал: "Виновен, ваша честь".

Напомним, Шовин убил афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая 2020 года, что спровоцировало массовые протесты и беспорядки по всей территории США, а также дискуссию в обществе о необходимости реформировать полицию. В июне 2021 года суд Миннеаполиса приговорил Шовина к 22,5 годам тюрьмы.