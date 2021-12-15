Голикова заявила о скачке цен на автомобили для здравоохранения на 20%

Цены производителей на автомобили для системы здравоохранения в России выросли на 20% против заложенных ранее прогнозов в программу. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам у президента РФ Владимира Путина.

"Мы фиксируем, по информации субъектов РФ, повышение нашими производителями на 20% цен на автомобили. Это следствие других удорожаний, против тех, которые ранее мы закладывали, когда рассчитывали деньги на финансирование соответствующих программ. В этих условиях актуальным остается вопрос выделения в полном объеме тех ассигнований, которые планировались на программы модернизации первичного звена", - заявила Голикова, чьи слова приводит РИА Новости.

Чтобы успеть сделать закупки у производителей по более низким ценам, следует поскорее выделить на это из бюджета деньги, считает Голикова. "Сегодня промышленность должна четко понимать, на какие параметры производств она может рассчитывать, и может быть, если у нас будут опережающими темпы [финансирования], мы по более дешевым ценам и большими объемами можем эти автомобили разного класса закупить", - сказала она.

Как писала "РГ", на российском рынке в целом наблюдается дефицит легковых автомобилей, что подталкивает цены вверх: рекомендованные производителями розничные цены поднялись на 23% за январь-ноябрь этого года, однако появилось такое понятие, как "цена автомобиля в наличии". В этом случае стоимость выше еще на 10-15%.