Легковые автомобили из-за дефицита подорожали в этом году на 35%

Дефицит автомобилей на рынке привел к завышению цен, по итогам года рост стоимости автомобилей составит 35%, сообщили в агентстве "Автостат". В следующем году дефицит машин может сохраниться до лета.

По итогам 11 месяцев 2021 года рекомендованные производителями розничные цены на легковые автомобили в России выросли в среднем на 23%, рассказал генеральный директор "Автостата" Сергей Целиков.

Но, помимо этого, появилось понятие "цена на автомобили в наличии". Если раньше она было достаточно близка к рекомендованной, то в этом году разница между рекомендованной ценой от производителей и ценами на автомобили в наличии составила еще около 10-15%.

"Итоговый рост цены составил 35-40% по году", - указал Целиков.

Он пояснил, что на рынке не хватало автомобилей, потому машины продавались по завышенным ценам. Если бы дефицита не было, по итогам года могло быть продано 1,8-1,9 млн автомобилей, рост к 2020 году составил бы до 20%. Но из-за дефицита, особенно самых популярных моделей, по итогам года будет продано около 1,4 млн автомобилей, рост по итогам года составит только 6% к показателям 2020 года.

Сейчас автомобили массовых моделей также невозможно свободно купить. Есть остатки по завышенным ценам, либо придется ждать автомобиля во второй половине следующего года. Есть проблемы у Volkswagen по ряду моделей, Toyota, Kia и Hyundai. Более или менее благополучная ситуация в премиальном сегменте. Автомобили Audi, BMW, Mercedes можно купить сразу и по ценам, близким к рекомендованным производителями, отметил Целиков.

При этом авторынок в 2021 году поставил исторический рекорд. По итогам года на новые автомобили будет потрачено более 3 трлн рублей. Но эта емкость определяется в первую очередь быстрым ростом средней цены автомобилей, которая уже превысила 2 млн рублей.

А вот в долларом исчислении емкость рынка составила чуть более 40 млрд рублей и оказалась существенно меньше максимальной емкости в 70 млрд долларов, которая отмечалась в 2012 - 2013 гг.

Если в следующем году сохранится такой же разрыв между ценами от производителей и ценами у дилеров, может произойти остановка спроса на фоне отсутствия роста доходов населения, заметил Целиков.

"Спрос значительно превзошел предложение, и пока мы видим, что он также перейдет в следующий год. Начало года пройдет под этим же трендом. Но к лету ситуация должна стабилизироваться", - сказал он.

Подорожали также и автомобили с пробегом - в среднем на 26%. Причем относительно новые автомобили с возрастом до 7 лет подорожали на 36%. В результате стоимость владения превратилась в инвестиционную составляющую, заметил Целиков. Те, кто купили новый автомобиль 2-3 года назад, теперь могут продать его дороже, чем приобрели, пояснил он.

На фоне дефицита автомобилей произошла экспансия на российский рынок китайских моделей (Haval, Geely, Chery, Changan и другие). При этом сейчас автомобили производства КНР уже вполне сопоставимы по качеству с корейскими марками и многими европейскими автомобилями, заметил эксперт. По итогам 2021 года китайские бренды займут более 7% российского рынка, а в следующем году приблизятся к 10%. В горизонта 3-5- лет доля китайский автомобилей может сравняться с долей корейских марок (Kia, Hyundai и другие).

На рынке также растет доля кроссоверов. Она составит около 60%.