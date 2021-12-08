Россияне скупают китайские авто из-за жадности дилеров других марок

Ноябрь вновь доказал, что китайский автопром в нашей стране имеет огромный потенциал, который не был бы реализован так быстро, если бы не некоторые факторы рынка новых авто в наши дни.

По итогам прошлого месяца рынок "упал" на 20.4%, а продажи китайских марок увеличились на 99%, за 11 месяцев "китайцы" разошлись тиражом 103 384 машины - более чем двухкратный прирост по сравнению с 2020 годом.

Такая динамика позволяет прогнозировать экспертам укрепление позиций китайских марок. Так, в компании Autospot.ru - онлайн-агрегатор по продаже новых автомобилей, считают, что "китайцы" в 2022 году имеют все шансы обогнать по объёмам продаж "японцев".

"По нашим прогнозам, продажи автомобилей из Поднебесной на российском рынке сравняются с продажами японских и, возможно, даже превысят их и выйдут на четвёртое место. Это кажется фантастикой, но учитывая дефицит, инфляцию, доходы россиян и другие рыночные факторы, вполне осуществимо", - говорит генеральный директор компании Дмитрий Андреев.

В качестве "других рыночных факторов" следует отметить дилерские накрутки: один из последних примеров - жадность дилера марки Skoda, который продаёт Kodiaq с колёсами за 240 тысяч и велосипедом за 100 тысяч, и возрастающее качество китайских автомобилей.

В настоящее время среди китайских марок лидирует Haval с результатом 34 765 автомобилей (+ 134%), второе место занимает Chery - 32 883 авто (+ 252%), на третьем - Geely - 22 479 машин (+ 63%).

Если рассматривать помодельно, то лидером является Chery Tiggo 7 Pro, спрос на который вырос на 800%! "Серебро" у Chery Tiggo 4, который показал прирост 375%, на третьем - Haval H5 (+ 255%).