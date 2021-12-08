Дилер Skoda продает Kodiaq с велосипедом за 100 тысяч. Без него - никак?

В Сети распространилась фотография прайса на Skoda Kodiaq в салоне одного из официальных дилеров марки в России.

Если с ковром почти за 9,2 тысячи смириться ещё как-то можно, то вот с процедурой установки некоторых аксессуаров, за которые назначили от 3 до 35 тысяч рублей, не очень. Вишенка на торте - горный велосипед Skoda MTB стоимостью 90 392 рублей плюс десять тысяч за установку.

Справедливости ради отметим, что в рознице этот велосипед можно купить в пределах 65 000 рублей.

Ещё несколько позиций в прайсе, которые могут шокировать: комплект колёсных дисков на 20 дюймов, который вместе с установкой обойдётся более чем в треть стоимости Lada Granta - 239 524 тысячи, накладки на пороги стоимостью почти 71 тысяча каждая (вместе с установкой), детское кресло почти за 70 тысяч.

Фотография не даёт представления о том, являются ли эти опции "обязательными", то есть такими, без которых дилер откажется продать автомобиль клиенту под различными предлогами.

"Информации по данному автомобилю к нам на горячую линию от клиентов не поступало, однако, безусловно, в любом случае, велосипед не может выступать в качестве обязательной опции при приобретении. В целом то, что я рекомендовал в прошлом моём письме, остаётся актуальным: при возникновении сомнений рекомендуем обращаться на горячую линию марки Skoda", - посоветовали читателям "Российской газеты" в представительстве марки в нашей стране.

Ещё один способ купить автомобиль без дилерской накрутки, который есть в распоряжении любого клиента автосалона любой марки, представленной в России, - заключить предварительный договор поставки, то есть заказать производство автомобиля ровно с теми опциями, которые необходимы. Это увеличит срок ожидания, но позволит сэкономить деньги.

Правда, в этом случае есть два варианта развития событий: дилер скажет, что такая процедура не осуществима, или же назовёт сроки доставки, за которые можно три раза облететь вокруг Земли, второй - тот, о котором упоминал АвтоВАЗ, когда дилер может отказаться от заключения договора по причине наличия "рисков неисполнения обязательств по поставке выбранного автомобиля". Тем не менее, и в любом из этих случаев стоит обратиться на горячую линию Skoda.