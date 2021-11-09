Купить Lada без "допов": АвтоВАЗ рассказал, как это можно сделать

Ни один автомобиль в автосалоне, тем более в условиях дефицита машин в наличии, невозможно купить без дополнительного оборудования, которое предлагает, а в некоторых случаях даже навязывает дилер. Не всегда автопроизводитель может вмешаться в отношения "дилер-клиент", но дать ценные рекомендации последнему способен. Так поступил АвтоВАЗ.

Специалист клиентской службы АвтоВАЗа рассказал, как можно попытаться купить машину без "допов". В случае, если автомобиль покупается из тех, которые есть в наличии в шоу-руме, то, скорее всего, придётся соглашаться на то, что предлагается: это означает, что клиент должен будет доплатить за оборудование, установленное на машину в дилерском центре.

Однако можно купить автомобиль в заводской комплектации, пишет "Лада.онлайн" со ссылкой на специалиста: для этого "необходимо оформить заказ на автомобиль с составлением предварительного договора поставки у официального дилера Lada, в котором будет указана модель, комплектация и цвет интересующего автомобиля, а также ориентировочные сроки поставки".

Как всегда, есть одно но: дилер может отказать в заключении предварительного договора поставки. Это произойдёт в случае, если дилер видит потенциальный риск неисполнения обязательств по поставке выбранного клиентом авто.

Другими словами, рассчитывать на покупку машины в заводской комплектации в случае с Lada в настоящее время не приходится, так как АвтоВАЗ испытывает трудности с поставками комплектующих изделий и регулярно вводит режим простоя.