АвтоВАЗ возобновил выпуск Lada и Renault, но не может их продавать

Сегодня АвтоВАЗ смог приступить к выпуску внедорожников семейства Lada Niva после простоя, который случился на производстве впервые почти за два месяца.

Продолжается сборка Lada Largus, Lada Xray и соплатформенных моделей Renault, однако отправить автомобили в дилерскую сеть невозможно.

Ежедневный план по выпуску Lada Niva Legend и Niva Travel, как пишет "Нетипичный АвтоВАЗ", составит 270-280 автомобилей в сутки. Ранее сообщалось, что завод не принимает новые заказы на классическую "Ниву", так как не успевает отработать полученные заявки в сентябре и октябре.

Продолжается производство автомобилей на линии B0, на которой собирают Renault Logan и Sandero, Lada Largus и Xray, однако суточный план, по данным Avtograd news, меньше обычного - 630 автомобилей.

Также, по данным этого источника, "много автомобилей сходят в недособранном состоянии" и "до сих пор идëт отработка машин, выпущенных ещё на прошлой неделе".