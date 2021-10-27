АвтоВАЗ не принимает заказы на классическую "Ниву"

АвтоВАЗ остановил приём заказов на трёхдверный внедорожник Lada Niva Legend.

Завод не успевает отрабатывать заявки от дилеров несмотря на то, что линия сборки семейства модели Niva работает без введения режима простоя вот уже более месяца.

О приостановке приёма заказов на трёхдверные Niva Legend сообщает "Нетипичный АвтоВАЗ". По данным группы, в работе у завода остались неотработанные сентябрьские заявки, к которым прибавились наряды, полученные на октябрь и даже ноябрь.

Возобновление приёма заказов на трёхдверный Lada Niva Niva состоится только после отработки всех полученных ранее заказов.

Ранее "РГ" сообщала о том, что АвтоВАЗ не успеет до декабря собрать все заказанные Niva Legend 5 дв., поэтому внедорожник покинет конвейер на месяц позднее запланированного.