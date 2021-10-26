Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
26.10.2021 09:02
Рубрика: Российский автопром

Пятидверная Lada Niva Legend остается в строю, но ненадолго

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Выпуск пятидверной версии Lada Niva Legend должен завершиться до декабря этого года, однако в производственный план внесены изменения: из-за нехватки электронных компонентов жизнь внедорожника продлена на месяц.

Фото: Пресс-служба Chevrolet.
Продажи конкурентов Lada от Chevrolet набирают обороты в России

По данным группы "Нетипичный АвтоВАЗ", из-за постоянных перебоев с поставками компонентов и, как следствие, в производстве автомобилей, завод не успел собрать необходимое количество Lada Niva Legend 5 дв. для отработки размещённых заказов.

"В настоящее время завод ещё не рассчитался с сервисно-сбытовой сетью по отгрузкам длиннобазных внедорожников, первоначально запланированных на сентябрь. Учитывая поступившие уже в октябре заказы и текущие темпы сборки, АвтоВАЗ принял решение выпускать Lada Niva Legend 5d ещё месяц, чтобы выполнить все заявки дилеров", - говорится в источнике.

Цены на Lada Niva Legend 5d стартуют от 747 900 рублей, версия Urban, имеющая пластиковые бамперы, оригинальные колёсные диски и другую отделку салона, стоит 823 900 рублей. Вне зависимости от комплектации внедорожник оснащён 83-сильным двигателем 1.7 литра, 5-ступенчатой МКП и системой постоянного полного привода с демультипликатором.

#Lada