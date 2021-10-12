АвтоВАЗ определился, когда "убьёт" 5-дверную Lada Niva Legend

"Длинную" Lada Niva Legend "хоронили" в СМИ бесчисленное количество раз, но выпуск ВАЗ-2131 продолжался. Однако этот год может стать для внедорожника последним.

Группа "Нетипичный АвтоВАЗ" опубликовала производственный план АвтоВАЗа на декабрь, в котором нет Lada Niva Legend в пятидверном кузове - только трёхдверная "Легенда" и Lada Niva Travel. Автор поста уточняет, что "отдельные автомобили этой модели ещё можно будет увидеть на конвейере в начале последнего месяца года, но это лишь в том случае, если раньше не получится выработать все ранее сваренные кузова". Кстати, о возможном конце жизненного цикла "пятидверки" именно в декабре впервые сообщалось еще в начале года.

Ранее "РГ" также писала о том, что с 18 октября АвтоВАЗ изменит рекомендованные розничные цены на Lada и обяжет дилеров докладывать в автомобили набор автомобилиста, что приведёт к подорожанию пятидверной версии Niva Legend на 20 000 рублей.

Купить Lada Niva Legend 5 дв. в настоящее время можно начиная от 727 900 рублей. Автомобиль продаётся с 83-сильным бензиновым двигателем 1.7 литра, 5-ступенчатой МКП и системой полного привода с блокировкой межосевого дифференциала и демультипликатором.