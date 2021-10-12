Модели Lada подорожают в шестой раз за год

С 18 октября АвтоВАЗ увеличит рекомендованные розничные цены на выпускаемый модельный ряд Lada и заставит дилеров докладывать набор автомобилиста, который дополнительно "утяжелит" стоимость машин.

В августе стало известно, что АвтоВАЗ обяжет дилеров доукомплектовывать автомобили набором автомобилиста. Сайт "Лада.онлайн" пишет, что это опция станет обязательной с 18 октября, стоимость набора составит 2400 рублей. В настоящее время в перечне аксессуаров есть две версии набора: "Стандарт" и "Премиум" стоимостью 2 546 и 3 884 рублей. В последний, кроме троса, огнетушителя, знака аварийной остановки и аптечки, входит жилет со светоотражающими полосами, а сумка выполнена из экокожи.

Прибавка в цене автомобилей Lada с учётом набора автомобилиста с 18 октября составит:

Lada Granta - 9 000 рублей;

Lada Vesta - 12 000 рублей;

Lada Xray - 10 000 - 13 000 рублей в зависимости от версии исполнения;

Lada Largus - 12 000 рублей;

Lada Niva Travel - 11 000 рублей;

Lada Niva Legend 3 дв. - 10 000 рублей;

Lada Niva Legend 5 дв. - 20 000 рублей;

Lada Niva Bronto - 12 000 рублей.

Это будет шестое повышение цен на автомобили Lada в 2021 году. Последняя корректировка была произведена в начале сентября.