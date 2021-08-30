АвтоВАЗ обяжет дилеров докладывать в Lada набор автомобилиста

С 1 ноября 2021 года в состав комплектаций Lada будет включён набор автомобилиста. Как сообщает Лада.онлайн со ссылкой на письмо, полученное представителями дилерской сети, компания приняла такое решение в целях повышения потребительских свойств автомобиля.

Отмечается, что стоимость набора будет учтена в стоимости автомобиля (не исключено, что её уже заложат в грядущем повышении цен 1 сентября). Дилер, рассказавший о грядущей обновке, полагает, что набор автомобилиста будет довольно простым, его стоимость составит около 2500 рублей, доукомплектовывать им автомобили будут непосредственно в шоу-руме.

В настоящее время в списке аксессуаров для Lada есть две версии набора автомобилиста: "Стандарт" по цене 2467 рублей и "Премиум" стоимостью 3757 рублей. Они отличаются тем, что в более дорогом сумка выполнена из экокожи, а комплектация, помимо троса, огнетушителя, знака аварийной остановки и аптечки, дополнена перчатками и жилетом со светоотражающими полосами.