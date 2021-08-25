АвтоВАЗ поднимет цены на Lada в первый день осени

Компания АвтоВАЗ с 1 сентября текущего года перепишет прайс-листы на продукцию Lada. Соответствующее дилерское письмо появилось в распоряжении "Российской газеты".

Подорожает весь модельный ряд российской марки. Цены будут пересмотрены на уже поставленные и неоплаченные автомобили Lada.

Как "РГ" сообщают дилеры, в салонах наблюдается высокий спрос на машины. Складские запасы давно исчерпаны. Ситуацию усугубляют простои производства из-за дефицита электронных компонентов.

"РГ" стали доступны и новые розничные цены. Так, Granta Sedan с нынешних 531 900 рублей подорожает до 545 900 рублей, Vesta Sedan с 758 900 до 783 900 рублей, Xray с 730 900 рублей до 761 900 рублей, Largus с 749 900 до 768 900 рублей, Niva Travel с 796 900 до 820 900 рублей, Niva Legend с 632 900 до 649 900 рублей.

Кроме того, с первого дня осени вазовцы изменят прайсы и на металлизированную окраску. Доплата за металлик для Granta, Niva Travel и Niva Legend составит 11 тысяч рублей, Vesta, Xray, Largus - 15 тысяч рублей.

Примечательно, что это будет пятое повышение цен на Lada в 2021 году.

АвтоВАЗ за первое полугодие продал 200 219 автомобилей. В июле было реализовано 32 013 автомобилей.