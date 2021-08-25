Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
25.08.2021 11:03
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ поднимет цены на Lada в первый день осени

Текст: Валерий Карташов
Компания АвтоВАЗ с 1 сентября текущего года перепишет прайс-листы на продукцию Lada. Соответствующее дилерское письмо появилось в распоряжении "Российской газеты".
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Подорожает весь модельный ряд российской марки. Цены будут пересмотрены на уже поставленные и неоплаченные автомобили Lada.

Фото: www.vk.com/club188649544
Новая Lada Vesta: свежие фото и подробности о сроках выпуска

Как "РГ" сообщают дилеры, в салонах наблюдается высокий спрос на машины. Складские запасы давно исчерпаны. Ситуацию усугубляют простои производства из-за дефицита электронных компонентов.

"РГ" стали доступны и новые розничные цены. Так, Granta Sedan с нынешних 531 900 рублей подорожает до 545 900 рублей, Vesta Sedan с 758 900 до 783 900 рублей, Xray с 730 900 рублей до 761 900 рублей, Largus с 749 900 до 768 900 рублей, Niva Travel с 796 900 до 820 900 рублей, Niva Legend с 632 900 до 649 900 рублей.

Кроме того, с первого дня осени вазовцы изменят прайсы и на металлизированную окраску. Доплата за металлик для Granta, Niva Travel и Niva Legend составит 11 тысяч рублей, Vesta, Xray, Largus - 15 тысяч рублей.

Примечательно, что это будет пятое повышение цен на Lada в 2021 году.

АвтоВАЗ за первое полугодие продал 200 219 автомобилей. В июле было реализовано 32 013 автомобилей.

#Lada