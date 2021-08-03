Lada увеличила продажи в июле. Niva оказалась популярнее Largus

АвтоВАЗ опубликовал отчёт о продажах Lada в июле 2021 года. В компании отметили, что несмотря на традиционный спад продаж в летний период, марка сумела показать рост.

В июле дилеры Lada продали 32 013 автомобилей: это на 1% больше, чем в 2020 году и на 8.6% большем, чем за аналогичный период 2019 года. Касательно позапрошлого года необходимо сделать уточнение: в 2019-ом в модельном ряду не было Lada Niva Travel, которая в то время продавалась под брендом Chevrolet.

Бестселлером традиционно является семейство Lada Granta, автомобили которого разошлись тиражом 10 885 автомобилей. Немногим меньше у Lada Vesta - 10 223 автомобиля. На третьем месте обычно располагалось семейство Lada Largus, но в июле оно уступило место Lada Niva Travel и Niva Legend, которые нашли 4 555 покупателей.

В настоящее время АвтоВАЗ находится в корпоративном отпуске, который продлится по 15 августа. После него заводы компании возобновят сборку машин, но уже в менее оснащённых комплектациях, цена на автомобили при этом в меньшую сторону не изменится.