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03.08.2021 12:07
Рубрика: Российский автопром

Lada увеличила продажи в июле. Niva оказалась популярнее Largus

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

АвтоВАЗ опубликовал отчёт о продажах Lada в июле 2021 года. В компании отметили, что несмотря на традиционный спад продаж в летний период, марка сумела показать рост.

Фото: www.vk.com/ladanivadoc
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В июле дилеры Lada продали 32 013 автомобилей: это на 1% больше, чем в 2020 году и на 8.6% большем, чем за аналогичный период 2019 года. Касательно позапрошлого года необходимо сделать уточнение: в 2019-ом в модельном ряду не было Lada Niva Travel, которая в то время продавалась под брендом Chevrolet.

Бестселлером традиционно является семейство Lada Granta, автомобили которого разошлись тиражом 10 885 автомобилей. Немногим меньше у Lada Vesta - 10 223 автомобиля. На третьем месте обычно располагалось семейство Lada Largus, но в июле оно уступило место Lada Niva Travel и Niva Legend, которые нашли 4 555 покупателей.

В настоящее время АвтоВАЗ находится в корпоративном отпуске, который продлится по 15 августа. После него заводы компании возобновят сборку машин, но уже в менее оснащённых комплектациях, цена на автомобили при этом в меньшую сторону не изменится.

#Lada