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19.08.2021 12:00
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ полностью остановит производство на неделю

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Накануне мы сообщали о том, что 25-27 августа вазовцы могут уйти в корпоративный отпуск в связи с проблемой производства автомобилей.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Но компания АвтоВАЗ приостановит выпуск продукции не на три дня, а на всю рабочую неделю. Простой связан с дефицитом электронных компонентов. Полностью прекратится сборка Lada Xray и Largus, Renault Logan и Sandero, а также Lada Granta, Lada Niva Legend и Niva Travel.

"АвтоВАЗ вынужден изменить график производства на рабочую неделю, начинающуюся 23 августа. Из-за продолжающейся нехватки поставок электронных компонентов Bosch Самара все три линии по производству автомобилей завода в Тольятти будут остановлены на протяжении всей недели", - цитирует РИА Новости пресс-службу АвтоВАЗа.

Три дня простоя будут объявлены днями отпуска, перенесенными с зимних "каникул" АвтоВАЗа. При этом остальные дни простоя будут оплачены в размере 2/3 от средней заработной платы.

Что касается завода "Lada Ижевск", то предприятие продолжит работать в нормальном режиме. "Lada Ижевск" использует для сборки флагманской модели Lada Vesta иные детали. Некоторые подразделения по производству компонентов в Тольятти будут работать по особому графику для обеспечения поставок в Ижевск и другим клиентам.

#Lada