Госдолг США будет повышен на 2,5 триллиона долларов

Американский сенат большинством голосов проголосовал за повышение потолка федерального долга на 2,5 триллиона долларов, устраняя ключевое препятствие на пути к предотвращению дефолта США после месяцев разногласий на Капитолийском холме.

Законодатели ожидают, что повышение потолка долга примерно до 31,5 триллиона долларов продлится после предстоящих промежуточных выборов в конгресс и до 2023 года. Таким образом, конгрессмены в очередной раз избавили министерство финансов США от необходимости выплачивать проценты по финансовым обязательствам государства на сумму 29 триллионов долларов.

Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что законодателям нужно до среды поднять потолок долга, чтобы предотвратить первый в истории США дефолт. "Речь идет о выплате долга, накопленного обеими партиями, поэтому я рад, что республиканцы и демократы объединились", - сказал лидер большинства в сенате Чак Шумер перед голосованием. Законопроект поступит на стол президента Джо Байдена для окончательного утверждения.

Голосование в сенате состоялось после недель острых дискуссий между Шумером и лидером республиканского меньшинства Митчем МакКоннеллом, сообщает Fox News. Многие республиканцы полагают, что демократы должны поднять потолок долга без их помощи, утверждая, что любое повышение будет способствовать увеличению расходов на социальные и климатические программы, которые страна не может себе позволить. "Пристрастие вашингтонских демократов к станку для печатания денег, займам и расходам напрямую вредит американским семьям, - заявил МакКоннелл, выступая во вторник. - Если они пройдут через еще один безрассудный рост налогов и расходов, это массовое увеличение госдолга станет только началом".

Как отмечает Politico, 2,5 триллиона долларов - это сумма, которой, как ожидается, хватит до 2023 года без необходимости повторного голосования для повышения лимита заимствования. Это позволит демократам выйти без дальнейших обязательств по госдолгу на промежуточные выборы в конгресс в следующем году, прежде чем им снова придется поднимать потолок госдолга.