Сенат США поддержал увеличение потолка госдолга

Сенат Конгресса США во вторник поддержал повышение потолка госдолга страны до 31,4 триллиона долларов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на результаты голосования.

Ожидается, что в палате представителей тоже вскоре одобрят указанную инициативу. После этого документ отправится на подпись президенту США Джо Байдену.

Напомним, на прошлой неделе американский лидер подписал утвержденный обеими палатами конгресса законопроект, который упрощает процедуру повышения потолка государственного долга. Документ позволяет повысить потолок простым большинством, которое есть у демократов в палате представителей и в сенате.

Министр финансов США Джанет Йеллен уже предупреждала, что повышение лимита является первостепенной задачей. По ее словам, невозможность повысить лимит заимствований может вызвать и даже может привести к финансовому кризису. "Это было бы катастрофой", - подчеркнула министр.