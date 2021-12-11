Байден подписал закон, который упрощает процедуру повышения потолка госдолга

Президент США Джо Байден подписал утвержденный обеими палатами конгресса законопроект, который упрощает процедуру повышения потолка государственного долга. Об этом американский лидер сообщил в Twitter.

По словам Байдена, "США платят свои долги в срок", именно поэтому он подписал закон об ускоренной процедуре повышения долгового лимита. Документ позволяет повысить потолок госдолга простым большинством, которое есть у демократов в палате представителей и сенате, сообщает РИА Новости. Упрощенная процедура предназначена для однократного применения и будет отменена после 16 января будущего года.

Напомним, в октябре Байден подписал законопроект, предусматривающий повышение потолка госдолга на 480 миллиардов долларов. Отмечалось, что этого "должно хватить для того, чтобы федеральное правительство в полной мере продолжало исполнять свои обязательства до начала декабря". Министр финансов США Джанет Йеллен предупреждала, что повышение лимита является первостепенной задачей. "Невозможность повысить лимит заимствований наверняка вызовет рецессию и даже может привести к финансовому кризису. Это было бы катастрофой", - подчеркнула министр финансов.