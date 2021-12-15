Лукашенко предупредил о попытках раскачать ситуацию перед референдумом

О продолжающихся в Беларуси попытках раскачать ситуацию накануне проведения февральского референдума предупредил Александр Лукашенко, призвав в среду на встрече с активом Витебской области силовиков и госслужащих в этой ситуации "не расслабляться".

"Ситуация, не скажу, что критическая, это не ситуация прошлого года. Но всегда призываю ни в коем случае нельзя расслабляться. И не только правоохранительным органам. Они задействованы на всю катушку. Государственные служащие должны встрепенуться. Самое главное: нам надо работать с населением и работать не формально", - подчеркнул белорусский лидер.

Кроме того, информирует БЕЛТА, он обратил особое внимание участников совещания, что в условиях санкционной политики следует активнее работать и искать различные пути преодоления тех или иных трудностей, а не пенять на санкции. "Тот, кто с этим работает, спокойно нашли пути и работают", - констатировал президент. Будут, конечно, нюансы и проблемы. "Но надо шевелиться. Мы должны выстоять", - призвал участников встречи Лукашенко.

Как бы ни было тяжело, добавил глава государства, он ждет от всего госаппарата полноценной отдачи. "Оправдания не принимаются. Санкции санкциями, а нам надо жить и быть аккуратными", - резюмировал он.