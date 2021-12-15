Маткапитал проиндексируют по фактическому уровню инфляции

Поправка вносится в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". Раньше размер маткапитала ежегодно пересматривали с учетом темпов роста инфляции и устанавливали законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период. Теперь его будут ежегодно пересматривать с 1 февраля, исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом, который определит правительство. Пересматривать размер оставшейся части суммы средств маткапитала будут в аналогичном порядке.

До 1 февраля 2022 года размер материнского капитала останется на действующем уровне: 483 тысячи 881 рублей за первого ребенка, 639 тысяч 431 за второго и последующих.