Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние

Полярное сияние - одно из самых удивительных явлений природы. В разные периоды истории оно то вселяло ужас, то становилось предвестником счастливых событий. В настоящее время некогда таинственный феномен превратился в популярный бренд - каждый год люди со всего мира направляются к полярному кругу, чтобы сделать отличные кадры или просто необычно провести отпуск. Где в России поймать аврору и что стоит учесть, отправляясь на север, читайте в материале "РГ".

Природа феномена

Древние саамы называли северное сияние "revontulet", что можно перевести как "лисьи огни". Они верили, что это полярная лиса, пробегая по сопкам Лапландии, взметает своим пушистым хвостом снежные искорки. Эскимосские племена считали, что полярное сияние - это свет, который излучают души умерших на пути к небесам. А жители средневековой Европы верили, что небесные сполохи - это отблески боя, который на небесах обречены вести воины, погибшие на полях сражений.

Разгадал тайну феномена Михаил Ломоносов. Именно он предположил, что северное сияние связано с электричеством. Для доказательства был проведен эксперимент: через колбы, заполненные азотом, аргоном, водородом и неоном был пропущен разряд тока, после чего колбы засияли разными цветами.

В природе причиной возникновения небесной иллюминации является Солнце, точнее выбросы плазмы на нем. Частицы газа на огромной скорости проносятся в космосе, достигая Земли примерно через 5 дней. Часть из них притягивается магнитным полем нашей планеты и вступает в реакцию с азотом и кислородом. Цвет авроры зависит от того, как взаимодействует солнечный ветер с атмосферой: красное свечение кислорода появляется на высоте 150-400 км, желто-зеленое или зеленое свечение кислорода и азота - на высоте 120-150 км, а фиолетовое свечение азота наблюдается на высоте ниже 120 км.

Где поймать аврору

В России сезон охоты на аврору бореалис, или полярное сияние, стартовал еще в конце августа и продлится до начала апреля.

Нарьян-мар, Ненецкий автономный округ

Контрастные краски авроры на фоне бескрайних просторов лесотундры. Фото: Предоставлено Виктором Куликовым

Ненецкий автономный округ - уникальный регион России за полярным кругом. Здесь туристы могут увидеть древние обряды шаманов, искупаться в самом северном горячем источнике в мире Пым-Ва-Шор, побродить по городу-призраку Амдерма и покататься на упряжке северных оленей.

Поймать аврору в НАО не составит труда - ее здесь можно наблюдать с сентября по начало апреля, до 200 ночей в году. Наиболее подходящее для этого время - с 22:00 до 3:00 часов. Для "охоты" советуем выбрать заполярный Нарьян-Мар - единственный город НАО. Северное сияние здесь разных цветов и сопровождается мерцанием.

Фотограф Виктор Куликов: "Одно из самых распространенных заблуждений, что сияние можно увидеть только в мороз. Солнцу все равно - мороз или нет. Другое дело, что увидеть сияние можно только при ясном небе. Как известно, прояснения, особенно в зимнюю пору, вызывают похолодание, от этого и родилось поверье, что если на улице мороз - жди северное сияние. На самом деле, лучшее время для наблюдений - период с конца августа по октябрь, как раз мороза еще нет, небо часто ясное и уже совершенно темное". Фото: Предоставлено Виктором Куликовым

Как добраться: Проще всего добраться до Нарьян-Мара самолетом - регулярные рейсы выполняются из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Уфы, Архангельска и Сыктывкара. Альтернативой может стать путь по зимнику из Усинска (Республика Коми). Это временная зимняя дорога, с декабря до весны служащая единственной транспортной артерией, по которой можно выбраться на "большую землю". В этом году протяженность зимника составляет 33 км, расчетная скорость движения - 30-50 км/ч. По пути организовано три ДРП, где водители могут отдохнуть и при необходимости дождаться помощи. Полноценную дорогу Нарьян-Мар-Усинск планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году.

Паанаярви и Нильмогуба, Республика Карелия

Ольга Метельская: "Сияние лучше всего видно ночью. Так что сон - это не то, за чем нужно ехать в Нильмогубу". Фото: Предоставлено Ольгой Метельской

В Карелии северное сияние достигает своего пика в зимние месяцы: чем холоднее, тем ярче краски. Порой аврора появляется и над Петрозаводском, однако есть несколько мест, где шансы увидеть ее значительно выше. Отличным вариантом станет национальный парк "Паанаярви" - здесь удивительно красивая природа и много возможностей для качественного отдыха. Ценители редкой фотографии берут теплую одежду и термосы и забираются еще дальше - в старинную деревню Нильмогуба, расположенную на берегу Белого моря. Кроме того, здесь можно пообщаться с белухами и даже поплавать с ними.

Фотограф Ольга Метельская: "Нильмогуба находится в непосредственной близости к полярному кругу, поэтому сияние здесь можно наблюдать часто даже невооруженным глазом. А можно и вооружиться фотокамерой. Для съемок тут очень хорошие условия в плане разнообразия локаций: берег моря, лес и речка, деревня с ее деревянными домиками". Фото: Предоставлено Ольгой Метельской

Как добраться: До Паанаярви проще всего добраться на машине: нужно доехать до поселка Пяозерский (там визит-центр), а оттуда 60 км до парка. До поселка можно доехать и на автобусе, который отправляется из Петрозаводска по понедельникам и четвергам в 9:30. Время в пути - около 11 часов, стоимость - 1300 руб. Другой вариант - доехать на поезде до станции Лоухи и заказать трансфер у парка.

До деревни Нильмогуба можно доехать и на автомобиле, однако последние 30 км дороги - грунтовка, которую сможет преодолеть не каждая машина. Проще доехать на поезде до станции Чупа - оттуда Туристический центр обеспечивает трансфер. Также можно договориться о трансфере из Мурманска и Апатитов.

Териберка, Мурманская область

Териберка - одно из самых популярных мест для "охоты" на аврору. Фото: Stanislav Sablin/iStock

Кольский полуостров - пожалуй, самая популярная локация для наблюдения за северным сиянием. Наблюдать его здесь можно с конца августа и до апреля, однако зимой шансы больше, так как на полуострове 42 дня царит полярная ночь.

Идеальным вариантом для "охоты" станет расположенное на берегу Баренцева моря рыбацкое село Териберка - до него можно добраться по автомобильной дороге, плюс для его посещения не требуется специальное разрешение. Чтобы попасть в остальные поселки в пограничной зоне, нужно за 2-3 недели до поездки заказать пропуск на "Госуслугах". Увидеть сияние можно и в самом селе, но лучше не полениться и дойти до метеостанции или каменного пляжа - там краски будут намного ярче.

Как добраться: Из Мурманска до Териберки четыре раза в неделю - понедельник, среду, пятницу и воскресенье - в 18:00 отправляется автобус №241, обратно - в 7:00 по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам. Время в пути - около 4 часов. Тем, кто предпочитает доехать на машине, советуем запастись топливом - заправок на 130-километровом маршруте нет.

Хибины, Мурманская область

Северное сияние на Кольском полуострове всегда выглядит эффектно. Фото: mzabarovsky/ iStock

Хибинские горы расположены южнее Мурманска, зато на возвышенности больше шансов на ясное, не загрязненное городскими огнями небо. Полярная ночь здесь длится не больше двух недель - примерно с 15 по 28 декабря. Чтобы оказаться в Хибинах, надо ехать в расположенные у подножья горного массива города Апатиты или Кировск. К тому же, это замечательная возможность совместить охоту на аврору с катанием на лыжах.

Как добраться: Аэропорт "Хибины" принимает ежедневные рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Череповца. Другой вариант - лететь до Мурманска, а до Кировска добраться на автобусе (4-5 часов).

Без пересадок можно из Москвы, Петербурга, Мурманска и Вологды можно добраться и поездом. Ж/д станция находится в Апатитах. На дорогу из столицы уйдет примерно полтора дня, из Мурманска - 4 часа.

Северодвинск, Архангельская область

Нежные краски над Архангельской областью. Фото: zsv3207/ iStock

С сентября по апрель краски на небе видно почти во всех частях региона, но и здесь действует правило "дальше от города - ярче сияние". Бывалые туристы советуют ехать на север, - например, в Северодвинск. Также можно отправиться на Соловецкие острова и запечатлеть сказочное свечение над стенами Соловецкого монастыря. По словам многих путешественников, северное сияние здесь отличается специфическим мерцанием.

Как добраться: Из Архангельска в Северодвинск регулярно ходят автобусы. По времени это займет примерно 50 минут, по деньгам - 140 рублей. Кроме того, из Архангельска дважды в день - в 13:31 и 18:55 - ходят электрички, обратно - в 05:54 и 12:01. На дорогу уйдет 1 час 5 минут. Стоимость билета - 115 руб. Можно также доехать на автомобиле - расстояние расстояние между городами составляет 46 км, примерное время в пути - 50 минут.

Анадырь, Чукотский автономный округ

Кафедральный собор Святой Живоначальной Троицы в Анадыре. Фото: Иван Колмогоров twitter.com/Ostrova_Diomida

Обычно северное сияние на Чукотке наблюдается с сентября по март, если сильно повезет - полыхающее небо в Анадыре можно увидеть уже в середине августа. Но лучше все-таки отправляться на "охоту" зимой - полярная ночь здесь длится примерно 42 дня и в безветренную погоду велики шансы увидеть сияние - а здесь над бескрайними просторами тундры оно предстает во всем своем величии.

Как добраться: Прямые авиарейсы в Анадырь есть из Москвы (лететь около 8 часов), Магадана (2,5 часа) и Хабаровска (4 часа). Билет стоит от 10 тысяч рублей в зависимости от направления. Также можно добраться с пересадкой, но это выйдет дороже. Авантюристы могут попробовать доехать до Анадыря на машине - путь из Москвы (12331 км) займет больше недели.

Для продвинутых путешественников

Маньпупунёр, Республика Коми

Фотограф Виктор Квасов: "Чтобы сфотографировать северное сияние, нужна ясная погода, что на Маньпупунёре бывает нечасто. Но когда это случается - очень красиво: небо усеяно звездами до горизонта, вдали белоснежные шапки уральских гор, и ты лежишь на снегу, глядя, как северное сияние подсвечивает мощные столбы выветривания". Фото: Предоставлено Виктором Квасовым

В Коми встреча с авророй явление распространенное - сияние здесь можно увидеть с августа по март. Для охоты подойдут Инта, Усинск, Воркута, можно попытать удачу и в Сыктывкаре, но там краски не такие яркие, как на севере. Смелые путешественники могут отправиться на плато Маньпупунёр, где расположено одно из семи чудес России - знаменитые столбы выветривания. До плато добраться непросто, но кто говорил, что красота должна быть легкодоступной?

Как добраться: Ближайший аэропорт находится в Сыктывкаре, прямые рейсы доступны из Москвы, Петербурга и Сочи. Также до Сыктывкара и Воркуты можно добраться на поезде.

С Маньпупунёром все сложнее - отправляться туда в одиночку неопытным путешественникам не стоит. Самый эффектный, но затратный способ - вертолетный тур. Стоимость такого удовольствия - от 40 тыс. рублей. Также многие турфирмы предлагают снегоходные туры, но здесь уже требуется опыт управление этим транспортом. Можно попытать свои силы и выбрать походный тур из Екатеринбурга через перевал Дятлова, горы Отортен и исток Печоры. Такой поход займет около 2 недель и потребует хорошей физической подготовки. Зимой можно выбрать лыжный поход через базу геологов "Трехречье" - это займет около 10 дней.

Село Хатанга, Красноярский край

Хатанга. Аэропорт. Полярная ночь. Фото: Александр Тарасян twitter.com/AlexanHawk

Хатанга - сердце Таймыра. Расположено оно на 72-м градусе северной широты - далеко за пределами полярного круга, поэтому поймать полярное сияние здесь гораздо проще, чем в Мурманске или даже Исландии. Кроме того, именно здесь находится единственный в своем роде Музей мамонта, расположенный прямо в пещере - ее вырубили в вечной мерзлоте.

Как добраться: Самолетом до Норильска или Красноярска, а затем пересесть на рейс до Хатанги. Будьте готовы к тому, что в случае плохих погодных условий рейс могут отложить. Полет из Норильска до села Хатанга будет стоить около 20 тыс. рублей, в пути - около 2 часов.

Оймякон, Якутия

Если идея совместить поиск северного сияния с экстремальным отдыхом вас не пугает, поезжайте в Якутию. Фото: razahaza/ iStock

Тем, кто не боится холодов, можно устроить "охоту" в Якутии, а вернее на полюсе холода - в селе Оймякон. По официальным данным, в 1933 году столбик термометра в этой местности опустился до −67,7°С, по неофициальным - до −71,2 °С. Впрочем, именно холод и является главной достопримечательностью этого места. Сейчас село постепенно развивается как туристический центр - ежегодно сюда приезжает порядка тысячи человек. К тому же, экстремальные условия компенсируются большой вероятностью увидеть сияние. Например, в апреле 2009 года здесь было зафиксировано 316 часов авроры.

Как добраться: Добраться до Оймякова непросто. Ближайший к селу аэропорт находится в Томторе. С мая по октябрь до него раз в неделю летает самолет из Якутска. Зимой регулярного авиасообщения нет, поэтому многие едут на машинах - это 928 км из Якутска и 1008 км из Магадана. Другой вариант - взять рейс из Якутска в поселок Усть-Неру, а оттуда до Оймякона на вертолете или легком транспортном самолете, либо на машине - тогда путь займет примерно 11 часов.

Плато Путорана, Красноярский край

Плато Путорана, озеро Собачье, устье реки Накты. Фото: Предоставлено Еленой Малафеевой

Еще одна локация в Красноярском крае, где можно наблюдать полярное сияние, - плато Путорана. Затерянный мир, который еще называют краем десяти тысяч озер и тысячи водопадов. Это идеальное место для желающих отдохнуть от городской суеты - на десятки километров нет ни связи, ни толп туристов - только вы и природа. Северное сияние здесь очень яркое и наблюдается регулярно. Кроме того, на плато есть возможность посетить высочайший водопад в России на реке Канда и оказаться в географическом центре нашей страны.

Как добраться: Ближайший к плато аэропорт расположен в Норильске, полет из Москвы займет 4,5 часа. Дальше можно долететь на вертолете до базы "Бунисяк", однако это довольно затратно. Лучше всего взять полноценный тур и вместе с опытным проводником добраться до базы на снегоходах.

Советы "охотникам"

1. Следите за солнечной активностью. Отслеживать ее можно на сайте Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН или в приложении Aurora Forecast.

"Даже если небо чистое, еще не факт, что сияние будет. Для этого нужна хоть какая-то солнечная активность, а еще лучше - вспышки на солнце! И да простят меня метеозависимые люди", - делится фотограф Ольга Метельская.

Например, так выглядел прогноз границ аврорального овала на 5 декабря в 11:04 и затем в 21:57 того же дня. Фото: Aurora Forecast

2. Запаситесь временем и терпением. Порой сияние нужно подождать, поэтому, чтобы не разочароваться в поездке, закладывайте минимум 3 дня.

"Если небо затянуто облаками, то сияние просто физически не увидеть. И да, приходится сидеть и ждать, порой каждый час выходить из дома и проверять, разогнало ли облака. Так что терпение - это то, что обязательно должно лежать в рюкзаке фотографа помимо камеры", - добавляет Ольга.

3. Уезжайте подальше от больших городов. Световое загрязнение будет перебивать краски на небе. От большого города лучше уехать километров на 50, из поселка - хотя бы на 10 км.

4. Утепляйтесь. Во время съемки вы вряд ли будете много двигаться, поэтому очень важно, чтобы одежда держала тепло.

"Идеальным вариантом для себя я выбрал рыбацкий костюм для зимней рыбалки. Да, он громоздкий, но зато подходит для малоподвижной съемки. К обуви тоже особые требования - она должна быть непромокаемой (для съемок осенью), а зимой максимально теплой. Новомодная обувь для активной ходьбы не подходит. Купите валенки - и здоровье сохраните, и добавите немало комфорта для съемки", - советует фотограф Виктор Куликов.

5. Возьмите с собой фонарик, штатив, пульт дистанционного управления для камеры и дополнительный аккумулятор, чтобы в самый важный момент техника не села. Снимайте на выдержке не длиннее 20 секунд (чтобы звезды не смазались), ISO 500 и выше в зависимости от условий освещения. Чтобы запечатлеть сияние с помощью смартфона, уберите в настройках гаджета или в приложении автофокус, выставите максимальное ISO.

"Снимать рекомендую исключительно в RAW. Фокусное расстояние - самое меньшее, т.е. снимаем на весь возможный широкий угол. Диафрагма в большинстве случаев выставляется полностью открытой. Оптимальная выдержка - 1-8 секунд, при большей не получится четких границ сияния при высокой активности. Правда, иногда использую выдержку и в 25 секунд, когда сияние совсем слабое и не динамичное, и нет никакого освещения в виде луны или городской засветки", - отмечает Виктор.