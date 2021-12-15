ОСАГО в Волгоградской области может подешеветь

Полисы ОСАГО в Волгоградской области могут подешеветь. В регионе сокращается количество случаев страхового мошенничества и страховщики, в нем работающие, сообщили, что готовы рассматривать возможность понижения стоимости полисов.

По итогам 9 месяцев этого года Волгоградская область переместилась с 12-го на 17-е место. Всего лишь за квартал, по сравнению с данными от июня 2021, региону удалось улучшить свои позиции сразу на 5 пунктов. Пока еще область находится в числе 20 проблемных регионов, но, если так будет продолжаться, скоро регион покинет высокорисковую "красную" зону и переместится в более благополучную "желтую". Это значит, что автомобилисты Волгограда будут реже сталкиваться с недобросовестными аварийными комиссарами.

Для каждого высокорискового региона характерны свои проблемы. Так, например, в Новосибирске главная проблема - это подставные аварии. В Волгоградской области - это так называемые аварийные комиссары. Они скупают по договору цессии у пострадавших в ДТП право требования, а потом вчиняют страховщикам иски, включая в них штрафы, требования об оплате услуг, которых никому не оказывали и прочее. Как рассказал один страховщиков, если за июль, август, сентябрь против компании было подано 200 исков по ОСАГО, то за октябрь, ноябрь, декабрь только 40. Претензий досудебного урегулирования было 100, стало 20. То есть сократилось в пять раз. Суды стали внимательно рассматривать дела на наличие в них злоупотребления правом. И в результате мошенникам стало неинтересно работать.

По словам заместителя исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергея Ефремова, после межведомственного совещания в регионе с участием страховщиков, правоохранительных органов и властей региона ситуация по противодействию страховому мошенничеству в Волгоградской области заметно улучшается по нескольким измеряемым позициям.

За первое полугодие 2021 года (по сравнению с прошлым 2020 годом) более чем в два раза сократилось количество случаев с признаками страхового мошенничества в ОСАГО. Всего 153 заявления было направлено страховыми компаниями в правоохранительные органы Волгоградской области. Также сократилась общая сумма ущерба по таким делам с 74 миллионов рублей до 32 миллионов. Зато доля возбужденных уголовных дел по направленным заявлениям увеличилась с 14% до 19%. Мошенничать стали меньше, а наказывать больше.

Из рейтинга регионов РСА также следует, что частота страховых случаев в регионе по итогам первых 9 месяцев 2021 года ниже среднероссийского показателя на 0,5% и составляет 4,3%. Также регион улучшил свои позиции и по сумме средней страховой выплаты. На сегодняшний момент она составляет 71 241 рубль, что не только меньше, чем за первое полугодие в области (71 925 рублей), но и меньше среднероссийского показателя (71 364 рубля).

Если раньше страховщикам приходилось закладывать в стоимость полиса риск оплаты услуг недобросовестных аварийных комиссаров, то сейчас уже от этого можно отказаться и снижать тариф.