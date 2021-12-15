Песков рассказал о возможности следующего разговора Путина и Байдена

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщил, что возможность следующего разговора Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена существует, однако договоренности о сроках разговора ещё отсутствуют.

Ранее Байден сказал, что планирует еще один разговор с Путиным​​​.

"Возможность такая существует. Действительно может состояться еще один разговор, но пока конкретных договоренностей по срокам нет", - сказал Песков РИА Новости.

Напомним, на прошлой неделе президенты России и США провели онлайн-встречу. Ее главной темой стала напряженность вокруг Украины. Лидеры констатировали, что сотрудничество между Москвой и Вашингтоном "по-прежнему находится в неудовлетворительном состоянии".