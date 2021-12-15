Почему штрафы за нарушения ПДД не назначают в зависимости от доходов нарушителя

Суд прекратил производство по 91 протоколу в отношении артиста Филиппа Киркорова за неуплату штрафов. Все те штрафы (всего - 91), за неоплату которых были составлены протоколы, оказались оплаченными. Но вопрос не в этом. Получается, что, сколько бы человек ни нарушал, предъявить ему нечего, до тех пор пока он оплачивает штрафы. Это такая своеобразная договоренность.

Филипп Киркоров за год собрал более 90 штрафов, но все их оплатил. А ответственности за систематические нарушения у нас нет. Фото: photoxpress

Одни делают вид, что пишут правила. Другие делают вид, что их соблюдают. На самом деле для нарушителей-"киркоровых" расходы на штрафы можно приравнять к оплате коммунальных услуг. Этакие рутинные траты для нормальной жизни.

Да, за рулем автомобиля, принадлежащего артисту, наверняка был не он, а наемный водитель. Но понятно, что все эти нарушения совершались с молчаливого согласия, а скорее всего и одобрения того, кто музыку заказывает. Да, нарушения незначительные. Превышение скорости на величину от 20 до 40 км/ч, нарушение требований разметки или знаков. Каждый штраф - 500 рублей.

Тому, кто регулярно ездит за рулем, не нарушить правила невозможно. У нас камеры на каждом шагу. Скоростные ограничения меняются совершенно неожиданно и регулярно. А уж что творится с разметкой, так это сплошной квест. Наиболее популярный сервис на официальном сайте ГИБДД - это проверка штрафов. И именно по той причине, что, вовремя увидев неожиданный штраф, можно оплатить его с 50-процентной скидкой. Как раньше ловили на улице покемонов, так теперь автовладельцы отлавливают штрафы.

Более того, при расчете стоимости каско страховщики учитывают наличие штрафов у того или иного автовладельца. И при этом, если у автовладельца до пяти штрафов в год, то он может рассчитывать на большую скидку, чем тот, у которого и вовсе нет штрафов. Просто потому, что ездить без штрафов невозможно.

Блогер Литвин, лишенный прав, едет по торговому центру. Лайки дороже. Фото: instagram.com/mikhail_litvin

Но 90 штрафов в год - это много. Да, бывает и больше. ГИБДД взялась за тех, за кем числится много штрафов. Сначала отлавливали тех, у кого более 10 тысяч штрафов в год. Затем тех, у кого более 1000 штрафов. Сейчас речь идет о сотнях штрафов. Но неоплаченных штрафов. А если у человека тысячи, но оплаченных штрафов - он никому не интересен. Не столь давно в Москве произошло ДТП, в котором виновником оказался водитель, у которого 600 штрафов за год. Но неоплаченными из них оказались лишь 12. Да и то по причине, что срок их оплаты еще не вышел. И предъявить ему нечего. Потому что в нашем законодательстве не предусмотрено ответственности за регулярное нарушение правил, если штрафы за эти нарушения оплачиваются. Это некий такой негласный договор между очень богатыми и государством: штрафы - для нищих, для богатых - платный проезд по своим правилам.

Можно ли переломить эту ситуацию?

В недалекой от нас Финляндии, а также в Швеции и Швейцарии штрафы за нарушения правил назначаются в зависимости от дохода нарушителя. Почему бы не использовать такой подход и у нас?

Однако это предложение не балует своей новизной. Его регулярно кто-нибудь выдвигает. Как считают в Госавтоинспекции, такой подход точно не для нашей страны. У нас зачастую владельцы очень дорогих машин, как правило, безработные или пенсионеры. Если поставить штрафы в зависимость от доходов автовладельца, то многие "Ролс-Ройсы", "Майбахи", "Бентли" и прочие "Феррари" окажутся в собственности неимущих, а то и бомжей.

Второй момент: большинство штрафов у нас выносят сотрудники Госавтоинспекции. В том числе за нарушения, выявленные с помощью автоматических камер. Как им выносить штрафы в зависимости от доходов нарушителя? Предоставить им доступ к базам налоговых служб? К оборотам по счетам в банках? В Финляндии и Швеции это решается иным путем. Там сотрудники полиции вовсе не назначают штрафов. Они даже не знают, сколько и за какое нарушение правил у них положено. Они направляют материалы о нарушениях в уполномоченный орган, который назначает штраф. А те уже назначают наказание. Но эти наказания, как правило, обжалуются. Таким образом миллионерам, которым назначили штраф в 170 тысяч евро удается его скостить до 100 тысяч.

А теперь представьте: в России выносится более 145 миллионов штрафов в год только с камер при населении 146 миллионов человек. Суды и так завалены обжалованием штрафов с некорректно работающих камер. А если им придется разбирать каждый штраф, то они просто захлебнуться и подавятся. А на разбор других дел у них времени и вовсе не останется.

Как прокомментировал идею накладывать штрафы в зависимости от доходов нарушителя адвокат Сергей Радько, такая система гораздо хуже будет работать, чем нынешняя. К тому же повлечет массу дополнительных проблем в других сферах экономики.

Это такая своеобразная договоренность. Одни делают вид, что пишут правила. Другие - что их соблюдают. Для нарушителей-"киркоровых" расходы на штрафы- как оплата коммунальных услуг: этакие рутинные траты для нормальной жизни

- Многие из владельцев люксовых автомобилей - нищеброды, ничего у них нет. Доходы легко спрятать, можно жить на чужие доходы, - поясняет адвокат. - Посмотрите сообщения ГИБДД об угонах того или иного люксового автомобиля. Они угоняются либо у пенсионера, либо у неработающего. Нужно перестать жить с иллюзией, что мы перепишем закон, и лихачи исчезнут. Любые новые штрафы, которые придумывают, любые ужесточения действующих наказаний в первую очередь ударят по добропорядочным гражданам. Даже богатый человек не будет платить 600 штрафов по 500 рублей - это 300 тысяч. Такие граждане, конечно, есть. Но это единицы. И если из-за этих единиц перевернуть всю систему, то всех остальных автовладельцев задушат непомерными штрафами.

По мнению председателя рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов" Петра Шкуматова, финский подход по исчислению штрафов - это устаревший подход.

- У нас большая часть доходов граждан - в серой зоне, - поясняет Петр Шкуматов. - У нас парадигма другая. У нас стоимость нарушения находится в зависимости от степени его опасности. Превышение скорости на 40 км/ч, кто бы его ни совершил - миллионер или пенсионер, одинаково опасно. Поэтому и того, и другого наказывают одинаково. Если установить размер штрафа в зависимости от дохода нарушителя, то пенсионер будет иметь льготу. А при том, что многие доходы в серой зоне, их там будет еще больше.

Но выход есть. Петр Шкуматов напомнил о предложении ОНФ ввести рискориентированный подход к правонарушениям на дорогах. Да, камер много. Тот, кто регулярно ездит по дорогам, все равно попадется на каком-нибудь незначительном нарушении. Человек - не компьютер. Он может совершить ошибку. Поэтому ОНФ предлагает ввести другой подход. Камеры фиксируют нарушения. Если у водителя не более пяти нарушений в год - он получает предупреждения. Как только количество нарушений переваливает за 5 в год, ему выставляются реальные штрафы. А если перевалило за 100 нарушений - 5 тысяч рублей любое нарушение. Такой подход больно ударит по кошельку лихачей, при этом обойдется безболезненно для большинства законопослушных автомобилистов.