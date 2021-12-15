Почему штрафы за нарушения ПДД не назначают в зависимости от доходов нарушителя

Одни делают вид, что пишут правила. Другие делают вид, что их соблюдают. На самом деле для нарушителей-"киркоровых" расходы на штрафы можно приравнять к оплате коммунальных услуг. Этакие рутинные траты для нормальной жизни.
Да, за рулем автомобиля, принадлежащего артисту, наверняка был не он, а наемный водитель. Но понятно, что все эти нарушения совершались с молчаливого согласия, а скорее всего и одобрения того, кто музыку заказывает. Да, нарушения незначительные. Превышение скорости на величину от 20 до 40 км/ч, нарушение требований разметки или знаков. Каждый штраф - 500 рублей.
Тому, кто регулярно ездит за рулем, не нарушить правила невозможно. У нас камеры на каждом шагу. Скоростные ограничения меняются совершенно неожиданно и регулярно. А уж что творится с разметкой, так это сплошной квест. Наиболее популярный сервис на официальном сайте ГИБДД - это проверка штрафов. И именно по той причине, что, вовремя увидев неожиданный штраф, можно оплатить его с 50-процентной скидкой. Как раньше ловили на улице покемонов, так теперь автовладельцы отлавливают штрафы.
Более того, при расчете стоимости каско страховщики учитывают наличие штрафов у того или иного автовладельца. И при этом, если у автовладельца до пяти штрафов в год, то он может рассчитывать на большую скидку, чем тот, у которого и вовсе нет штрафов. Просто потому, что ездить без штрафов невозможно.
Но 90 штрафов в год - это много. Да, бывает и больше. ГИБДД взялась за тех, за кем числится много штрафов. Сначала отлавливали тех, у кого более 10 тысяч штрафов в год. Затем тех, у кого более 1000 штрафов. Сейчас речь идет о сотнях штрафов. Но неоплаченных штрафов. А если у человека тысячи, но оплаченных штрафов - он никому не интересен. Не столь давно в Москве произошло ДТП, в котором виновником оказался водитель, у которого 600 штрафов за год. Но неоплаченными из них оказались лишь 12. Да и то по причине, что срок их оплаты еще не вышел. И предъявить ему нечего. Потому что в нашем законодательстве не предусмотрено ответственности за регулярное нарушение правил, если штрафы за эти нарушения оплачиваются. Это некий такой негласный договор между очень богатыми и государством: штрафы - для нищих, для богатых - платный проезд по своим правилам.
Можно ли переломить эту ситуацию?
В недалекой от нас Финляндии, а также в Швеции и Швейцарии штрафы за нарушения правил назначаются в зависимости от дохода нарушителя. Почему бы не использовать такой подход и у нас?
Однако это предложение не балует своей новизной. Его регулярно кто-нибудь выдвигает. Как считают в Госавтоинспекции, такой подход точно не для нашей страны. У нас зачастую владельцы очень дорогих машин, как правило, безработные или пенсионеры. Если поставить штрафы в зависимость от доходов автовладельца, то многие "Ролс-Ройсы", "Майбахи", "Бентли" и прочие "Феррари" окажутся в собственности неимущих, а то и бомжей.
Второй момент: большинство штрафов у нас выносят сотрудники Госавтоинспекции. В том числе за нарушения, выявленные с помощью автоматических камер. Как им выносить штрафы в зависимости от доходов нарушителя? Предоставить им доступ к базам налоговых служб? К оборотам по счетам в банках? В Финляндии и Швеции это решается иным путем. Там сотрудники полиции вовсе не назначают штрафов. Они даже не знают, сколько и за какое нарушение правил у них положено. Они направляют материалы о нарушениях в уполномоченный орган, который назначает штраф. А те уже назначают наказание. Но эти наказания, как правило, обжалуются. Таким образом миллионерам, которым назначили штраф в 170 тысяч евро удается его скостить до 100 тысяч.
А теперь представьте: в России выносится более 145 миллионов штрафов в год только с камер при населении 146 миллионов человек. Суды и так завалены обжалованием штрафов с некорректно работающих камер. А если им придется разбирать каждый штраф, то они просто захлебнуться и подавятся. А на разбор других дел у них времени и вовсе не останется.
Как прокомментировал идею накладывать штрафы в зависимости от доходов нарушителя адвокат Сергей Радько, такая система гораздо хуже будет работать, чем нынешняя. К тому же повлечет массу дополнительных проблем в других сферах экономики.
- Многие из владельцев люксовых автомобилей - нищеброды, ничего у них нет. Доходы легко спрятать, можно жить на чужие доходы, - поясняет адвокат. - Посмотрите сообщения ГИБДД об угонах того или иного люксового автомобиля. Они угоняются либо у пенсионера, либо у неработающего. Нужно перестать жить с иллюзией, что мы перепишем закон, и лихачи исчезнут. Любые новые штрафы, которые придумывают, любые ужесточения действующих наказаний в первую очередь ударят по добропорядочным гражданам. Даже богатый человек не будет платить 600 штрафов по 500 рублей - это 300 тысяч. Такие граждане, конечно, есть. Но это единицы. И если из-за этих единиц перевернуть всю систему, то всех остальных автовладельцев задушат непомерными штрафами.
По мнению председателя рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов" Петра Шкуматова, финский подход по исчислению штрафов - это устаревший подход.
- У нас большая часть доходов граждан - в серой зоне, - поясняет Петр Шкуматов. - У нас парадигма другая. У нас стоимость нарушения находится в зависимости от степени его опасности. Превышение скорости на 40 км/ч, кто бы его ни совершил - миллионер или пенсионер, одинаково опасно. Поэтому и того, и другого наказывают одинаково. Если установить размер штрафа в зависимости от дохода нарушителя, то пенсионер будет иметь льготу. А при том, что многие доходы в серой зоне, их там будет еще больше.
Но выход есть. Петр Шкуматов напомнил о предложении ОНФ ввести рискориентированный подход к правонарушениям на дорогах. Да, камер много. Тот, кто регулярно ездит по дорогам, все равно попадется на каком-нибудь незначительном нарушении. Человек - не компьютер. Он может совершить ошибку. Поэтому ОНФ предлагает ввести другой подход. Камеры фиксируют нарушения. Если у водителя не более пяти нарушений в год - он получает предупреждения. Как только количество нарушений переваливает за 5 в год, ему выставляются реальные штрафы. А если перевалило за 100 нарушений - 5 тысяч рублей любое нарушение. Такой подход больно ударит по кошельку лихачей, при этом обойдется безболезненно для большинства законопослушных автомобилистов.