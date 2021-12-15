Постпред Ирана в ООН: Угрозы не способствуют переговорам по СВПД

Нынешние переговоры в Вене по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе могут завершиться успешно только за счет диалога. С таким заявлением выступил на заседании СБ ООН постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи.

По его словам, переговоры могут увенчаться успехом не за счет игрищ в обвинения, не путем установления искусственных сроков, не за счет угроз, запугивания или диверсионных действий в Иране, а только "за счет участия в переговорах с искренней политической волей и добрыми намерениями", пишет РИА Новости.

Тахт-Раванчи также отметил, что возобновление действия ядерной сделки возможно при соблюдении "всех необходимых условий". При этом Иран не выдвигает каких-либо новых или предварительных условий, пишет ТАСС. "Речь идет об условиях, предусмотренных СВПД и резолюцией 2231 [Совета Безопасности ООН]", - подчеркнул дипломат.

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что президент США Джо Байден дал четко понять, что "готов вернуться к соблюдению Штатами (обязательств в рамках СВПД - прим. ред.), если Иран сделает то же самое". Томас-Гринфилд отметила, что американская сторона полностью готова снять санкции, несоответствующие их обязательствам в рамках СВПД, что "позволит Ирану получить экономическую выгоду от сделки".