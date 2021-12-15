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Рубрика: В мире

Постпред США при ООН заявила о готовности Вашингтона снять санкции с Ирана

США готовы снять с Ирана санкции, идущие вразрез с обязательствами Вашингтона по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Об этом на заседании Совбеза ООН заявила постпред США при Организации Линда Томас-Гринфилд.

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По ее словам, президент США Джо Байден дал четко понять, что "готов вернуться к соблюдению Штатами (обязательств в рамках СВПД - прим. ред.), если Иран сделает то же самое". Томас-Гринфилд отметила, что американская сторона полностью готова снять санкции, несоответствующие их обязательствам в рамках СВПД, что "позволит Ирану получить экономическую выгоду от сделки", пишет РИА Новости.

На это отреагировал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он отметил, что заявление американских коллег о готовности вернуться к выполнению СВПД - пока лишь слова. "Их нужно подтвердить делами", - сказал Полянский.

Ранее Розмари Дикарло, заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства обратилась к США с предложением снять или заморозить санкции в отношении Ирана в рамках СВПД, в том числе на торговлю нефтью. В частности, она предложила Вашингтону продлить срок действия исключений на работу иранских объектов в Бушере, Фордо и Араке.

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