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15.12.2021 18:40
Рубрика: Общество

Представлен топ-100 лучших школ России

Текст: Ирина Ивойлова
В топ-100 рейтингового агентства RAEX лучших школ по конкурентоспособности учеников вошли школы из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинской области, Мордовии, Татарстана и некоторых других регионов. Первые десять мест в этом рейтинге занимают:

СУНЦ при МГУ

Общеобразовательная школа Центра педмастерства (Москва)

Лицей "Вторая школа" (Москва)

Физтех-лицей им. Капицы (Московская область)

Физмат лицей №31 Челябинска

Университетская гимназия МГУ им. Ломоносова

Президентский физико-математический лицей №239 (Санкт-Петербург)

Лицей КЭО (Ростовская область)

Школа 2007 (Москва)

Школа 179 (Москва)

Весь список тут.

Что означает "конкурентоспособность"? Рейтинг учитывал, в какие вузы поступали выпускники этих школ, с каким баллом, сколько человек стали студентами по результатам олимпиад.

Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
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Большая часть школ из рейтинга - с физико-математическими уклоном, как, например, челябинская школа 31, или появились на базе физмат школы. Как узнать, сможет ли ваш ребенок учиться в такой школе? Есть ли у него математическая одаренность? Ответ здесь.

Вошли в топ-100 и знаменитая московская 57-я школа и школа "Интеллектуал", где интернат. "Интеллектуал" берет детей со всей страны. Начальной школы тут нет, детей принимают с 5-го класса. Основал школу прекрасный педагог Евгений Маркелов. К слову, в 57-й школе вакантных мест на сегодняшний день нет ни в одном классе, в 91-й - тоже, а вот в "Интеллектуал" на следующий год объявлен добор в 7-й, й и 9-й классы.

Большая часть топовых школ не набирает "началку", а потом отбирает детей уже по конкурсу в 5-й или следующие классы. Если хотите попасть в топовую школу, нацеливайтесь на учебу сразу с "началки", так, чтобы потом успешно сдать экзамены. Но есть в списке и, в том числе, в топ-10 исключения - школы, которые набирают детей с 1-го класса. Это Лицей КЭО - негосударственное учебное заведение.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Волга-Кама УрФО Челябинская область ПФО Мордовия ПФО Татарстан

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