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15.12.2021 16:57
Рубрика: Происшествия

Против Елены Хахалевой разрешили возбудить уголовное дело

Текст: Наталья Козлова
В среду ожидалось, что Высшая квалификационная коллегия судей РФ рассмотрит на своем очередном заседании запрос Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела против одной из самых скандально известных судей страны. Но Хахалева на комиссию не явилась. На заседании стало известно, что она "вылетела в сторону Еревана" 8 декабря. Это не помешало рассмотреть ее дело и дать согласие Бастрыкину на возбуждение против нее уголовного дела.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Бывшая судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева "не была должным образом уведомлена" о заседании Высшей квалификационной коллегии судей России. Об этом в день заседания радиостанции Business FM заявил ее адвокат. "В настоящий момент Елена Хахалева находится за рубежом на лечении, куда она выехала еще в начале декабря до появления информации о рассмотрении ВККС вопроса по ее делу", - сказал он журналистам.

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По словам анонимного защитника, не только сама Хахалева, но и родственники его доверительницы тоже совершенно ничего не знают - они "не могли быть уведомлены надлежащим образом о слушании, так как находятся на карантине в связи с коронавирусом".

Напомним, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин попросил ВККС дать согласие на возбуждение уголовного дела против бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. Она стала известна на всю страну после очень дорогой свадьбы дочери. Потом большие подозрения вызвал ее диплом о юридическом образовании.

По официальной информации, судейский статус Елена Хахалева получила в 2002 году, став судьей районного суда в Краснодарском крае. И стремительно сделала карьеру - уже в 2004 году была в штате краевого суда. Там она проработала больше 15 лет. И почти все эти годы вокруг ее имени были слухи и скандалы. Но пока она трудились под началом бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова, все это никак не сказывался на ее карьере. Дело в том, что на внучке председателя был женат сын судьи Хахалевой. Проблемы у судьи начались в 2019 году после смены руководства крайсуда. Проверка, проведенная по инициативе нового руководителя краевого суда Алексея Шипилова, показала, что Хахалева отсутствовала на рабочем месте в общей сложности 128 рабочих дня. Ей вменили в вину поездки в командировки, на которые не было официальных разрешений. Поездки были квалифицировали как прогулы.

СК заявил, что Хахалева похитила деньги и они начали ее искать.

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