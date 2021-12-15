Путин поговорил по телефону с девочкой Таней

Президент поговорил по телефону с 13-летней Таней Троценко из Ставропольского края, мечту которой пообещал исполнить в рамках акции "Елка желаний". Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Таня из города Изобильный сейчас проходит лечение в Санкт-Петербурге. Девочке показали Мариинский театр, она посмотрела балет "Лебединое озеро" и пообщалась с артистами.

Владимир Путин предложил школьнице вместе с родителями сходить и на ледовое шоу "Лебединое озеро" в Москве. А также поздравил ее с наступающим Новым годом, пожелал здоровья и хорошего настроения.