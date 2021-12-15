Чиновников обязали наказывать граждан за задержку начала строительства

Второй кассационный суд общей юрисдикции в ходе рассмотрения конкретного дела подтвердил: хозяина, не начавшего вовремя строить дом на своем участке, необходимо привлекать к ответственности.

В данном случае пустырь вместо дворца обнаружили чиновники администрации Угличского муниципального района. Владелец пустыря некий К. за много лет так и не засучил рукава. Согласно актам, составленным местными столоначальниками, "принадлежащий К. земельный участок по целевому назначению не используется более трех лет (строительство на нем не ведется, земля не возделывается, на участке растет сорная растительность)".

Согласно КоАП гражданину грозил штраф от 20 до 50 тысяч рублей. Или штраф в размере от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости участка, но не менее 20 тысяч рублей.

Mатериалы были переданы в Росреестр. Однако сотрудники ведомства по каким-то причинам не проявили рвения. Дело заведено не было. Видимо, участок заброшен настолько давно, что, как показалось сотрудникам ведомства, наказывать уже поздно, надо махнуть рукой. Мол, пусть и дальше царствует бурьян.

Второй кассационный суд с этим не согласился. "Суды установили, что в нарушение ст. 28.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях должностным лицом материал органа муниципального контроля в отношении К. надлежащим образом не рассмотрен. Кроме того, не истек срок давности привлечения К. к административной ответственности", - сообщили в кассационном суде.

Материалы направлены должностному лицу на новое рассмотрение. Гражданину К. все-таки придется держать ответ за свой чертополох. По сути, высокая инстанция запретила чиновникам закрывать глаза на запущенные участки, и в этом важность данного решения.

"У человека есть три года для начала строительства, - поясняет заведующий бюро адвокатов "Де-юре", почетный адвокат России Никита Филиппов. - Указанный срок начинает исчисляться с момента возникновения права собственности".

Любопытно, что ответственности за то, что человек не достроил дом на своем собственном участке, нет. В данном случае главное - начать. "К действиям, связанным с освоением земельного участка, предназначенного для жилищного и иного строительства, можно отнести получение технических условий на присоединение к объектам инженерной инфраструктуры, осуществление работ по выполнению технических условий, проектирование, направление уведомления о начале строительства или получение разрешения на строительство, проведение работ подготовительного периода строительства и т.д." - поясняет адвокат.

Пустые карманы не освобождают от обязанности строить дом. Хотя пожаловаться судьям на безденежье все-таки можно. Аргументированно и по возможности без слез.