Новости

ВС РФ напомнил, что магазины не обязаны выдавать покупателям маски 12:58
В центре Москвы загорелась заброшенная школа 12:57
Алена Косторная рассказала, как сломала руку 12:56
Рябков обсудил с помощником госсекретаря США тему гарантий безопасности 12:50
Профильный комитет ГД предлагает ввести посещение храмов без QR-кодов 12:48
СК возбудил дело после падения ребенка из окна частного детсада 12:38
Правительство РФ поддержит социально-значимую литературу в 2022 году 12:37
Памфилова распорядилась убрать капчу с сайта ЦИК 12:30
Оперштаб: В Москве выявлено 2 459 новых случаев COVID-19 12:24
В Удмуртии начнут штрафовать автомобилистов, мешающих уборке снега 12:22
Россияне рассказали, кто для них авторитет 12:15
Суд оставил под стражей экс-мэра Владивостока 12:15
Памфилова: Вероятность проведения многодневного голосования очень высока 12:14
Для покупки одного "квадрата" жилья в Москве нужно работать три месяца 12:10
Россияне рассказали о своих самых бесполезных покупках в 2021 году 12:06
В России создадут семейные многофункциональные центры 12:04
Матвиенко: Россия должна давать отпор русофобским выпадам 12:01
Объявлены шорт-листы номинаций "Зеленой премии" 12:00
Путин поблагодарил Си Цзиньпина за приглашение в Пекин на Олимпиаду 11:58
В Московском зоопарке слоны вышли играть в снежки 11:53
В Подмосковье вырастут тарифы на проезд в общественном транспорте 11:48
Ростовские горноспасатели и шахтеры отработали действия на случай ЧП 11:41
Минздрав прорабатывает механизм сдачи тестов на антитела к COVID-19 11:35
Видео: Переговоры Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином 11:24
Витория отказывается расторгать контракт со "Спартаком" 11:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
В Москве изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте
В Москве изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
15.12.2021 12:38
Рубрика: Происшествия

СК возбудил дело после падения ребенка из окна частного детсада

Текст: Ирина Огилько

После падения ребенка из окна дома на юге столицы возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.

В Москве мужчина напал с ножом на курьера "Яндекса"

По результатам доследственной проверки СК РФ по Москве возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). "Как только будет получены необходимые медицинские документы, назначат и проведут судебно-медицинскую экспертизу, будут допрошены родители детей и лица, непосредственно находящиеся с малолетними, и оказывающие услуги по присмотру. Следователи изучают изъятую финансово-хозяйственную документацию", - сообщает Юлия Иванова.

По данным следствия, вечером во вторник мальчик 2016 года рождения, оставшись без присмотра, забрался на подоконник и упал из окна с высоты третьего этажа дома по Донбасской улице. Он госпитализирован в больницу. Следствие установило, что в квартире оказывались платные услуги по дневному уходу за детьми. Как сообщает ряд СМИ, упавший ребенок был на момент падения в сознании. На момент прибытия правоохранительных органов в квартире, откуда выпал ребенок, находились еще пять детей.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Владимир Путин наградил 90 сотрудников МЧС
Кабмин утвердил правила предоставления субсидий по кредитам бизнесу
Рябков обсудил с помощником госсекретаря США тему гарантий безопасности
Роспотребнадзор: Риска распространения неизвестной болезни из Судана почти нет
Нарышкин: СВР заинтересована в развитии сотрудничества с ЦРУ
Почему начали процветать треш-блоги
Что надо знать о мошенниках: топ-5 новых схем финансовых аферистов