СК возбудил дело после падения ребенка из окна частного детсада

После падения ребенка из окна дома на юге столицы возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.

По результатам доследственной проверки СК РФ по Москве возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). "Как только будет получены необходимые медицинские документы, назначат и проведут судебно-медицинскую экспертизу, будут допрошены родители детей и лица, непосредственно находящиеся с малолетними, и оказывающие услуги по присмотру. Следователи изучают изъятую финансово-хозяйственную документацию", - сообщает Юлия Иванова.

По данным следствия, вечером во вторник мальчик 2016 года рождения, оставшись без присмотра, забрался на подоконник и упал из окна с высоты третьего этажа дома по Донбасской улице. Он госпитализирован в больницу. Следствие установило, что в квартире оказывались платные услуги по дневному уходу за детьми. Как сообщает ряд СМИ, упавший ребенок был на момент падения в сознании. На момент прибытия правоохранительных органов в квартире, откуда выпал ребенок, находились еще пять детей.