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15.12.2021 08:50
Рубрика: Дороги

В Москве начинаются новогодние пробки

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Михаил Синицын/РГ Фото: Михаил Синицын/РГ
Фото: Михаил Синицын/РГ

Дорожная обстановка в Москве на фоне предновогоднего ажиотажа начнет осложняться уже с 15 декабря. Об этом говорится в прогнозах аналитиков столичного Центра организации дорожного движения, опубликованных в Telegram-канале городского департамента транспорта.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Особенно риск новогодних пробок возрастет в вечерний час пик. А наиболее серьезных заторов стоит ожидать с 20 по 29 декабря, считают в дептрансе. На ситуацию повлияют поездки горожан по ТЦ, снегопады, мелкие аварии и курьерские доставки.

Обстановка улучшится 30 декабря, а 31-го пробок, скорее всего, не будет совсем. Также абсолютно свободное движение ожидается в первые дни января.