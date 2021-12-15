В Москве начинаются новогодние пробки

Дорожная обстановка в Москве на фоне предновогоднего ажиотажа начнет осложняться уже с 15 декабря. Об этом говорится в прогнозах аналитиков столичного Центра организации дорожного движения, опубликованных в Telegram-канале городского департамента транспорта.

Особенно риск новогодних пробок возрастет в вечерний час пик. А наиболее серьезных заторов стоит ожидать с 20 по 29 декабря, считают в дептрансе. На ситуацию повлияют поездки горожан по ТЦ, снегопады, мелкие аварии и курьерские доставки.

Обстановка улучшится 30 декабря, а 31-го пробок, скорее всего, не будет совсем. Также абсолютно свободное движение ожидается в первые дни января.