В Хабаровском крае привившимся пенсионерам выплатят по 2 тысячи рублей

Каждому жителю Хабаровского края старше 60 лет, который завершил курс вакцинации от коронавируса, выплатят по две тысячи рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев.

Правило действует с 20 декабря по 1 марта 2022 года.

"Выплата будет осуществлена нашими соцслужбами на карту МИР или другими способами в течение двух недель после постановки второго компонента", - написал Михаил Дегтярев.

Пенсионеры могут привиться на дому, оставив заявку по телефону 122.

Напомним, с сегодняшнего дня и до 30 декабря непривитые жители региона старше 60 лет должны соблюдать режим самоизоляции. Сейчас в крае вакцинировано 55,8 процента людей пенсионного возраста.