В Приамурье смягчили ограничения для общепита

В Амурской области смягчили ограничения для заведений общепита. Теперь они могут работать до часу ночи, а в остальное время - обслуживать посетителей только навынос. Прежде принимать гостей кафе и рестораны могли до 23.00.

Соответствующие изменения прописаны в распоряжении губернатора Амурской области от 14 декабря. Документ вносит поправки в другое распоряжение, где описаны все принятые в регионе антиковидные ограничения. Изменения вступают в силу с сегодняшнего дня.

Вместе с тем поправки ужесточают требования к справкам о ПЦР-тестах. Раньше для посещения торговых центров и прочих заведений, где действует система QR-кодов, подходил анализ, сделанный 72 часа назад. Теперь его действие ограничили двумя сутками.

Расширяется и перечень торговых центров, куда попасть можно только при наличии QR-кода. Теперь туда включили объекты, расположенные в городах Белогорск, Шимановск и Тында.