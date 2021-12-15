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Рубрика: Происшествия

Житель Краснодара ответит в суде за убийство спустя 18 лет

Текст: Сергей Набивачев

В Забайкалье в суд отправили уголовное дело гражданина, который скрывался от следствия 18 лет. На скамье подсудимых окажется 37-летний житель Краснодара.

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Следствие считает, что 14 ноября 2002 года он в компании знакомых распивал спиртные напитки в одном из домов в городе Петровск-Забайкальский. В какой-то момент возникла ссора, и обвиняемый вместе с пятью участниками застолья стали избивать двух мужчин.

"С целью убийства лежащих на полу потерпевших они нанесли им ногами и различными предметами - кухонными ножами, деревянной скалкой, кирпичами, электрической плиткой, металлическими шампурами - множественные удары по телу и голове", - приводит страшные подробности прокуратура Забайкальского края.

Трупы злоумышленники отвезли на городскую свалку и сожгли.

Пятерых фигурантов дела задержали достаточно быстро, и в декабре 2003 года приговорили к длительным срокам - от 8 до 17 лет.

Но последнего участника преступления удалось найти лишь спустя 18 лет в Краснодаре, где он проживал с семьей по поддельным документам и под вымышленной фамилией. Вину мужчина так и не признал, от дачи показаний отказался, однако следствие считает, что собранных доказательств достаточно для вынесения обвинительного приговора. Ему грозит пожизненное заключение.

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