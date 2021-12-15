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Рубрика: Общество

Можно ли показать историю города без мемориальных досок: опыт нижегородцев

Текст: Андрей Чугунов
Российская газета - Неделя - Приволжье № 285(8636)
Сохранение памяти о людях, событиях и истории различных городских объектов - дело нужное и полезное как для ныне живущих, так и для будущих поколений. С этим вряд ли кто-то поспорит.
Обилие мемориальных досок на фасаде исторического здания не всегда оказывается его украшением. Фото: Андрей Чугунов/РГ Обилие мемориальных досок на фасаде исторического здания не всегда оказывается его украшением. Фото: Андрей Чугунов/РГ
Обилие мемориальных досок на фасаде исторического здания не всегда оказывается его украшением. Фото: Андрей Чугунов/РГ

Идешь по улице, видишь мемориальную доску на фасаде здания, прочтешь надпись - и вот ты уже чуть больше знаешь об истории города и людей здесь некогда обитавших. Или, наоборот, недоумеваешь, а почему, собственно, увековечена память именно этого человека и именно на этом здании.

Фото: Мария Волкова
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До недавнего времени мемориальные доски и таблички были, пожалуй, единственным способом напомнить прохожим, чем и кем славен тот или иной дом. А если в здании жили много известных личностей, то его фасад с обилием памятных знаков, порой превращается в подобие колумбария в кремлевской стене на Красной площади (простите за сравнение).

В сентябре этого года на здании Театра кукол появилась мемориальная доска с надписью "В этом здании неоднократно выступал Народный артист СССР Герой Труда России Иосиф Кобзон". Для справки, кроме Нижнего мемориальные доски певцу установлены в Твери, Краснодаре, Кемерове, Уфе, Прокопьевске (Кузбасс) и даже в толстовской Ясной Поляне, поскольку Иосиф Давыдович 29 лет был председателем попечительского совета Яснополянского детского дома, который теперь называется "Центр поддержки одаренных детей Тульской области". И это далеко не полный перечень.

На том же фасаде есть еще три таблички. Одна повествует о том, что здание - объект культурного наследия, построено во второй половине XIX века, что здесь находился центр музыкальной жизни дореволюционного Нижнего Новгорода, а с 1937 по 1971 годы Горьковская областная филармония. Вторая сообщает, что в этом здании 26 января 1919 года состоялось первое комсомольское собрание Городского района Нижнего Новгорода. Третья посвящена Наталье Петровне Рождественской - народной артистке России, которая здесь училась в музыкальном училище в 1911-1916 годах.

На мой взгляд, это яркий пример того, что желание отобразить историю объекта, используя только мемориальные доски, может приобрести не вполне адекватное воплощение.

В Нижнем Новгороде есть пример того, как с помощью современных технологий рассказать об интересном здании (а в городе их много) больше и при этом не сильно нарушить его исторический облик.

Многие видели на исторических зданиях пластиковые таблички с изображением QR-кода, перейдя по которому можно прочитать, услышать и даже увидеть историю объекта. Инициатор проекта Александр Сериков привлек к нему школьников. В итоге 440 (!) зданий во всех районах Нижнего Новгорода обрели свое "представительство" в интернете. Причем, получить информацию о приглянувшемся объекте может любой человек, умеющий обращаться со смартфоном, - нижегородец и гость города.

И тогда, возможно, не будут периодически возникать жаркие споры "достоин-не достоин", да и Комитету по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в городе Нижнем Новгороде будет проще работать.

Между тем:

В Оренбурге обсуждают предложение установить мемориальную доску Юрию Шатунову, бывшему солисту группы "Ласковый май", которой в этом году исполнилось 35 лет. Доску предлагают укрепить на здании Дома детства, где и образовалась группа в 1986 году. СМИ пишут, что на мемориальной доске планируется изобразить портрет экс-вокалиста "Ласкового мая" и слова: "Здесь начал свой творческий путь Юра Шатунов".

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