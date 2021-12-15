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15.12.2021 21:38
Рубрика: Общество

В Новосибирске местные власти никак не могут починить крышу пенсионерке

Текст: Нина Рузанова ("Российская газета", Новосибирск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 286(8637)
Девятого ноября нынешнего года "РГ" написала о мучениях 90-летней Лидии Дементьевой (См. "РГ", "Чиновников зовут на крышу"). Она и ее наполовину парализованный 89-летний муж живут под дырявой крышей, и квартиру периодически заливает.
Лидия Дементьева боязливо говорит на прощание: "Ой, вы не пишите, пожалуйста, уже больше ничего, а то затаскают не дай бог меня, и так уже прокуратура приходила"... Фото: Татьяна Кравченко Лидия Дементьева боязливо говорит на прощание: "Ой, вы не пишите, пожалуйста, уже больше ничего, а то затаскают не дай бог меня, и так уже прокуратура приходила"... Фото: Татьяна Кравченко
Лидия Дементьева боязливо говорит на прощание: "Ой, вы не пишите, пожалуйста, уже больше ничего, а то затаскают не дай бог меня, и так уже прокуратура приходила"... Фото: Татьяна Кравченко

Причем их квартира - муниципальная, но мэрия чинить крышу не готова: вместо того чтобы создать старикам-нанимателям нормальные условия, их отправляют собирать немыслимые справки в разных инстанциях. Хотя сбор справок срочный ремонт не гарантирует проведения срочного ремонта. Разрешения и заключения разных комиссий нужны только для того, чтобы попробовать передвинуть сроки капремонта кровли с 2031 года, который сейчас указан в плане, на "поближе", чтобы, так сказать, не дожидаться столетнего юбилея жильцов.

Фото: Тагир Раджавов
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Почти совершенно глухая Лидия Александровна и ее плохо передвигающийся муж Александр Александрович про сбор справок не то что слышать уже не хотят - не могут это делать просто физически. Поэтому Лидия Александровна, пока есть силы, пытается решить проблему сама: в сезон дождей лезет по тоненькой лестнице на чердак, открывая люк головой, и ворочает подставленные под течь ведра...

Но интересно в этой истории другое: что сделали местные чиновники, когда эта ситуация получила публичную огласку? На радость Лидии Дементьевой после публикации в "РГ" к ней приехали высокие гости - комиссия с участием департамента мэрии, в том числе прокурор города Роман Сивак и прокурор Октябрьского района Алексей Павлов. И уже через несколько дней прокуратура отчиталась в Instagram: мол, обслуживающая дом организация запланировала ремонт кровли. И дата была названа - 12 ноября. Казалось бы, все отлично. Обрадовалась и Лидия Дементьева. Тем более что по указанию прокурора им действительно починили электропроводку, испорченную льющейся с чердака водой. Свет, так сказать, забрезжил.

Но брезжил он недолго. В официальном ответе, который позже пришел "РГ" из прокуратуры, про якобы запланированный ремонт уже ничего не говорится. Там написано, что в июле этого года обслуживающая дом организация крышу уже починила - с помощью шифера и мастики - и что сейчас крыша не течет (еще бы она текла в мороз!). Поэтому оснований для мер прокурорского реагирования нет.

Примерно то же снова сообщили "РГ" и в мэрии. Цитируем: "В июле 2021 года УК были проведены работы по поддерживающему ремонту кровли... С 29 июля по 26 октября заявок по вопросу неудовлетворительного состояния кровли от жителей дома не поступало". В конце ответа чиновники обещают "дополнительный осмотр" кровли, который якобы запланировала УК.

Согласитесь, осмотр и ремонт - как говорится, две большие разницы. Этот ответ, кстати, шокировал племянницу Дементьевой, также пенсионерку, которая пытается помочь родственникам в меру своих сил: "В УК я лично обращалась 13 сентября, уже после того "косметического" ремонта, - говорит пенсионерка. - Крыша текла, и тетя проснулась в мокрой постели. Мое заявление зарегистрировано - как можно так обманывать?".

Между тем, как уже писала "РГ", УК ремонтировать ничего не обязана - она работает с двухэтажным ветхим домом в рамках договора обслуживания, управляют домом жильцы сами (якобы выбрали такой способ управления - хотя сами они, как выяснилось, не в курсе). Ремонта кровли в договоре нет, нет на это и денег в принятом жильцами тарифе. Соседям стариков предлагали скинуться на крышу отдельно, но те отказались: над ними ведь не капает.

Не капает и над мэрией - собственником квартиры 90-летних пенсионеров. И прокуратура, очевидно, не имеет к чиновникам претензий. Хотя, говорит адвокат Ольга Диулина, именно мэрия как владелец должна содержать жилье в годном состоянии - иначе это нарушает права Дементьевых как нанимателей. Адвокат считает, что суд обязал бы муниципалитет выполнять эту обязанность.

Вот только где старики - и где суд, тяжбы требуют и времени, и сил, и денег...

- Ой, вы не пишите, пожалуйста, уже больше ничего, а то затаскают не дай бог меня, и так уже прокуратура приходила, - боязливо произносит Лидия Дементьева на прощание.

Фото: Из личного архива
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В ремонт она не верит, а от наших публикаций ей пока один только вред: перед визитом прокуроров с чердака убрали ее пленку и ведра. И теперь там надо снова обустраивать свою нехитрую "систему защиты" от дождей. Весна-то не так далеко, как кажется. Хватит ли только здоровья и сил...

Вот и спрашивается, что надо еще сделать, чтобы чиновники мэрии отремонтировали крышу над головами пожилых людей? Кто с них спросит, если не за вранье, то за пустые отписки? И вот, думаю, попади этот сюжет на предстоящую пресс-конференцию с главой государства, как бы они поступили?..

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