Омск получил нового городского главу

Новости

Белый дом сократил празднование Рождества из-за пандемии 22:43
ФРС объявила об ускоренном сворачивании выкупа активов 22:40
В Германии предотвратили покушение на премьер-министра Саксонии 22:35
В Британии зафиксирован антирекорд заражения COVID-19 за время пандемии 22:25
Правительство обсудило с бизнесом корректировку инвестиционного режима 22:16
УНИКС обыграл ЦСКА с разницей в 21 очко в Евролиге 22:11
В США рассекретили новые материалы об убийстве Кеннеди 21:41
Женская сборная России по гандболу не вышла в полуфинал чемпионата мира 21:30
В Совфеде оценили решение о высылке российских дипломатов из ФРГ 21:27
Италия и Аргентина выявят сильнейшую футбольную сборную мира 21:14
Суд арестовал еще двух топ-менеджеров по делу шахты "Листвяжной" 20:57
Украинское бюро Интерпола отказалось объявить Поклонскую в розыск 20:27
Суд арестовал двух топ-менеджеров по делу шахты "Листвяжной" 20:02
Детский омбудсмен Львова-Белова встретилась с президентом Сирии 19:50
Захарова: РФ не оставит без ответа высылку двух дипломатов из ФРГ 19:20
"Газпром" досрочно выполнил условия транзитного договора с Украиной 19:19
Экс-полицейский Шовин признал вину в нарушении гражданских прав Флойда 19:16
Симптомы "омикрона": Как отличить заражение новым штаммом от "дельты" 19:07
Росстат: Дизельное топливо на АЗС продолжает дорожать 19:01
Роуминг и признание цифровых подписей обсуждалось на ГВУ СГ 18:59
Ипотеку на индивидуальные дома пока получает лишь 1% заемщиков 18:49
МИД РФ приветствует встречу Алиева и Пашиняна в Брюсселе 18:16
РЖД хочет обновить парк вагонов за счет средств из ФНБ 18:00
Капитаном российской хоккейной "молодежки" будет Марат Хуснутдинов 17:50
Захарова назвала "людоедством" действия Запада против Ассанжа 17:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
В Москве изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте
В Москве изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
15.12.2021 22:28
Рубрика: Власть

Омск получил нового городского главу

Текст: Наталья Граф ("Российская газета", Омск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 286(8637)
Жители Омска встретят Новый год с новым мэром. В борьбе за пост градоначальника победу одержал генеральный директор "ОмскВодоканала" Сергей Шелест.

Его соперником был глава Марьяновского района Омской области Аркадий Ефименко, но руководитель крупного предприятия Шелест набрал большинство голосов - программу будущего мэра по развитию города одобрили многие депутаты городского совета.

Фото: Пресс-служба администрации Геленджика
Краевой суд заменил дисквалификацию мэра Геленджика штрафом

На собеседовании с претендентами на пост градоначальника Сергей Шелест подчеркнул, что мэрия должна работать в связке с губернатором и профильными министерствами. Он также пообещал уделять особое внимание национальным проектам и работать над созданием современного, удобного и безопасного городского пространства.

- Сергей Шелест примет присягу 12 января в концертном зале Омской филармонии, - сообщили корреспонденту "Российской газеты" в администрации Омска.

Отмечается, что до вступления Шелеста в должность исполнять обязанности градоначальника Омска продолжит вице-мэр Евгений Фомин.

Сергею Шелесту 52 года. Он родился в Казахстане, окончил Щучинский политехникум и Акмолинский сельскохозяйственный институт. Начал работать в сфере жилищно-коммунального хозяйства этой республики, а позже переехал в Россию.

В сфере электроэнергетики и коммунального хозяйства новый омский мэр проработал более 20 лет и прошел путь от рабочего до руководителя предприятия. С 2014 года он - генеральный директор "ОмскВодоканала".

Напомним, предыдущий мэр Омска Оксана Фадина ушла в отставку в сентябре этого года. Она стала депутатом Государственной Думы.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск

Главное сегодня

Песков рассказал о возможности следующего разговора Путина и Байдена
Захарова: РФ не оставит без ответа высылку двух дипломатов из ФРГ
"Газпром" досрочно выполнил условия транзитного договора с Украиной
СФ одобрил закон о публичной власти и отклонил закон об онлайн-платформах в школах
Bloomberg: Ведущие страны ЕС против планирования новых антироссийских санкций
Путин и Байден обсудили острые моменты в отношениях России и США
Песков назвал "красную линию" для России