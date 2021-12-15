Омск получил нового городского главу

Жители Омска встретят Новый год с новым мэром. В борьбе за пост градоначальника победу одержал генеральный директор "ОмскВодоканала" Сергей Шелест.

Его соперником был глава Марьяновского района Омской области Аркадий Ефименко, но руководитель крупного предприятия Шелест набрал большинство голосов - программу будущего мэра по развитию города одобрили многие депутаты городского совета.

На собеседовании с претендентами на пост градоначальника Сергей Шелест подчеркнул, что мэрия должна работать в связке с губернатором и профильными министерствами. Он также пообещал уделять особое внимание национальным проектам и работать над созданием современного, удобного и безопасного городского пространства.

- Сергей Шелест примет присягу 12 января в концертном зале Омской филармонии, - сообщили корреспонденту "Российской газеты" в администрации Омска.

Отмечается, что до вступления Шелеста в должность исполнять обязанности градоначальника Омска продолжит вице-мэр Евгений Фомин.

Сергею Шелесту 52 года. Он родился в Казахстане, окончил Щучинский политехникум и Акмолинский сельскохозяйственный институт. Начал работать в сфере жилищно-коммунального хозяйства этой республики, а позже переехал в Россию.

В сфере электроэнергетики и коммунального хозяйства новый омский мэр проработал более 20 лет и прошел путь от рабочего до руководителя предприятия. С 2014 года он - генеральный директор "ОмскВодоканала".

Напомним, предыдущий мэр Омска Оксана Фадина ушла в отставку в сентябре этого года. Она стала депутатом Государственной Думы.