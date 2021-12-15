Суд арестовал еще двух топ-менеджеров по делу шахты "Листвяжной"

Центральный районный суд Кемерова удовлетворил ходатайство следствия об аресте еще двух топ-менеджеров по делу о взрыве на шахте "Листвяжная", в результате которого погиб 51 человек. Всего арестованы уже четыре фигуранта дела.

Как уточняет областная прокуратура, генеральный директор АО ХК "СДС-Уголь" Геннадий Алексеев, обвиняемый в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть людей, арестован на один месяц 11 суток, до 25 января 2022 года.

А основной собственник шахты, председатель совета директоров упомянутого акционерного общества Михаил Федяев, который обвиняется в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, повлекшем тяжкие последствия, - на два месяца. Под стражей он будет находиться до 14 февраля 2022 года.

Ранее были арестованы главный инженер Анатолий Лобанов и технический директор Антон Якутов. Всех фигурантов дела допрашивали, и ни один не признал своей вины в произошедшей трагедии.