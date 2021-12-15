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Рубрика: Происшествия

В Кузбассе задержан глава холдинга, владеющего "Листвяжной"

Текст: Наталья Граф (Кемерово)

В Кузбассе силовики задержали совладельца и президента холдинга "Сибирский деловой союз" Михаила Федяева. Шахта "Листвяжная", при взрыве на которой погиб 51 человек, находится в собственности компании.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Никто из фигурантов дела о трагедии на "Листвяжной" не признал вину

- Федяев задержан ночью, находится в изоляторе временного содержания, - сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Напомним, вчера в Кузбасс прибыл глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он встретился с родственниками погибших в шахте и провел совещание со следственной группой.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово Аварии на шахтах Взрыв на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

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