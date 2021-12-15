В Кузбассе задержан глава холдинга, владеющего "Листвяжной"

В Кузбассе силовики задержали совладельца и президента холдинга "Сибирский деловой союз" Михаила Федяева. Шахта "Листвяжная", при взрыве на которой погиб 51 человек, находится в собственности компании.

- Федяев задержан ночью, находится в изоляторе временного содержания, - сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Напомним, вчера в Кузбасс прибыл глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он встретился с родственниками погибших в шахте и провел совещание со следственной группой.