В Кузбассе загорелся завод "Химмаш"

В Кузбассе произошел пожар на заводе "Химмаш", входящий в холдинг "Сибирского делового союза". На место происшествия выехали экстренные службы.

- В десять часов утра пожар на заводе был ликвидирован, - сообщила "РГ" представитель ГУ МЧС России по Кемеровской области Виктория Олейникова.

Причины возгорания и размер ущерба пока устанавливаются. Как уже сообщала "РГ" , сегодня президента и одного из собственников "Сибирского делового союза" Михаила Федяева задержали по уголовному делу о трагедии на шахте "Листвяжная", где при взрыве погиб 51 человек.