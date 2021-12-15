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Рубрика: Происшествия

В Кузбассе загорелся завод "Химмаш"

Текст: Наталья Граф (Кемерово)

В Кузбассе произошел пожар на заводе "Химмаш", входящий в холдинг "Сибирского делового союза". На место происшествия выехали экстренные службы.

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- В десять часов утра пожар на заводе был ликвидирован, - сообщила "РГ" представитель ГУ МЧС России по Кемеровской области Виктория Олейникова.

Причины возгорания и размер ущерба пока устанавливаются. Как уже сообщала "РГ" , сегодня президента и одного из собственников "Сибирского делового союза" Михаила Федяева задержали по уголовному делу о трагедии на шахте "Листвяжная", где при взрыве погиб 51 человек.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово

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